शनि-केतु ने बनाया षडाष्टक योग, तुला-मकर समेत 5 राशियों की बल्ले-बल्ले

1 of 6 shadashtak yog 2026 - फोटो : अमर उजाला







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वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस समय शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में स्थित हैं, जबकि छाया ग्रह केतु सिंह राशि में विराजमान हैं। दोनों ग्रहों की स्थिति के कारण इनके बीच षडाष्टक योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष में जब दो ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव की स्थिति में होते हैं, तब षडाष्टक योग बनता है। यह योग शनि और केतु के बीच बना हुआ है और इसका प्रभाव 25 नवंबर तक रहने की बात कही जा रही है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस योग का असर सभी राशियों पर एक जैसा नहीं होता। कुछ राशियों के लिए यह समय चुनौतियां लेकर आ सकता है, जबकि कुछ जातकों को करियर, कारोबार, धन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। तुला और मकर समेत 5 राशियों के लिए शनि-केतु का यह योग विशेष रूप से लाभकारी रहने की संभावना है। आइए जानते हैं किन राशियों को इसका फायदा मिल सकता है।

2 of 6 नौकरी और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। - फोटो : amarujala

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए शनि-केतु का षडाष्टक योग सकारात्मक परिणाम देने वाला रह सकता है। नौकरी और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने के साथ उनकी मेहनत की सराहना भी हो सकती है। आर्थिक मामलों में भी समय अनुकूल रह सकता है। कहीं अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है। निजी जीवन में आपसी संबंध बेहतर होंगे और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में भाग्य का साथ मिल सकता है।

3 of 6 निवेश से जुड़े मामलों में भी परिस्थितियां अनुकूल रहने की संभावना है - फोटो : amarujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह योग करियर और आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद साबित हो सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिलने के साथ बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार से जुड़े जातकों को नए सौदे या कारोबार बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। आमदनी बढ़ाने के नए साधन सामने आ सकते हैं। निवेश से जुड़े मामलों में भी परिस्थितियां अनुकूल रहने की संभावना है, हालांकि कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपकी योजनाओं को सफल बनाने में मदद कर सकता है।

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4 of 6 आर्थिक परेशानियां कम होने के साथ आय के स्रोत बढ़ने के संकेत हैं। - फोटो : amarujala

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए शनि-केतु का यह योग राहत और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। सिंह राशि वालों पर शनि की ढैय्या का प्रभाव चल रहा है, ऐसे में 25 नवंबर तक परिस्थितियों में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है और व्यापार करने वालों को लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक परेशानियां कम होने के साथ आय के स्रोत बढ़ने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों के काम की तारीफ हो सकती है।पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। लंबे समय से मन में चली आ रही कोई इच्छा पूरी होने से खुशी मिल सकती है।

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5 of 6 भाग्य का साथ मिलने से कई महत्वपूर्ण कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। - फोटो : amarujala