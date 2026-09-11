राहु की चाल से अप्रैल 2027 तक इन 3 राशि वालों का रहेगा अच्छा समय, कमाई और सफलता के खुलेंगे रास्ते

Rahu In Dhanishta Nakshatra 2026: छाया ग्रह राहु इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में विराजमान हैं। ज्योतिष में धनिष्ठा नक्षत्र को बेहद शुभ माना गया है, क्योंकि यह धन, समृद्धि और उपलब्धियों को दर्शाता है। वहीं, इस नक्षत्र के स्वामी ग्रहों के सेनापति मंगल भी हैं, जिन्हें ऊर्जा, पराक्रम, साहस का कारक माना जाता है। ऐसे में मंगल के स्वामित्व वाले धनिष्ठा नक्षत्र में राहु की मौजूदगी का संयोग कुछ राशि वालों के लिए सफलताओं के साथ-साथ कुछ बड़े बदलावों के संकेत दे रहा है। बड़ी बात यह है कि, राहु की इस स्थिति का प्रभाव 10 अप्रैल 2027 तक देखने को मिलेगा। ऐसे में इस अवधि के दौरान कुछ राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं। साथ ही रिश्तों में भी अपनापन बढ़ सकता है। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।