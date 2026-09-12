9 अक्तूबर को शनि नक्षत्र परिवर्तन: उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने से इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

1 of 4 shani gochar 2026 - फोटो : अमर उजाला







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सभी ग्रहों में शनि को क्रूर, सबसे धीमी चाल से चलने वाला और शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। शनि की धीमी चाल की वजह से इसका प्रभाव जातकों के जीवन पर लंबे समय तक रहता है। ज्योतिष में शनिदेव को न्याय, आयु और अनुशासन का कारक ग्रह माना जाता है। शनि एक राशि में करीब ढाई वर्षों तक रहते हैं, फिर इसके बाद दूसरी राशि में गोचर करते हैं। इसके अलावा शनि एक निश्चित अंतराल पर नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। आपको बता हैं कि शनि अभी रेवती नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में यानी 9 अक्तूबर को नक्षत्र परिवर्तन करते हुए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 9 अक्तूबर 2026 को शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, 11 दिसंबर तक मीन राशि में वक्री रहेंगे, फिर 11 दिसंबर को इसी नक्षत्र में वक्री चलें और 12 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में मार्गी होकर चलेंगे। आइए जानते हैं शनि के स्व नक्षत्र में गोचर करने से किन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिल सकता है।

2 of 4 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

9 अक्तूबर को शनि के अपने नक्षत्र उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने यह आपके आठवें भाव में होंगे। कुंडली का अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है। अष्टम भाव में शनि के होने से रोगों में वृद्धइ और धन हानि की संभावना रहती है। लेकिन जब शनि अपने स्व नक्षत्र में और अष्टम भाव में होते हैं अशुभ प्रभावों में कमी आ जाती है। यहां पर शनि होकर विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं जिससे जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होते हैं। व्यापार में रुकावटें दूर होने लगती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है और इस दौरान कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी।



करियर राशिफल: वर्षों की मेहनत का मिलेगा फल, सितंबर में इन 5 राशियों को मिल सकता है करियर में बड़ा मौका 9 अक्तूबर को शनि के अपने नक्षत्र उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने यह आपके आठवें भाव में होंगे। कुंडली का अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है। अष्टम भाव में शनि के होने से रोगों में वृद्धइ और धन हानि की संभावना रहती है। लेकिन जब शनि अपने स्व नक्षत्र में और अष्टम भाव में होते हैं अशुभ प्रभावों में कमी आ जाती है। यहां पर शनि होकर विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं जिससे जातकों के लंबे समय से रुके काम पूरे होते हैं। व्यापार में रुकावटें दूर होने लगती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है और इस दौरान कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी।

3 of 4 वृश्चिक राशि - फोटो : amar ujala

वृश्चिक राशि

शनि के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर से यह आपके पंचम भाव में होंगे। जिससे शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आपको अपनी मेहनत का अच्छा और शुभ परिणाम मिलेगा। संतान की तरफ से कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्ति के संकेत हैं।

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4 of 4 कुंभ राशि - फोटो : amar ujala