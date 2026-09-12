Today Horoscope: 13 सितंबर 2026, रविवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज किसी को करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, तो किसी को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला लेने की जरूरत होगी। पारिवारिक जीवन, रिश्तों और सेहत के लिहाज से भी दिन कुछ खास संकेत दे रहा है। मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि समेत सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, धन का आगमन होगा या खर्च बढ़ेंगे, नौकरी-व्यापार में क्या बदलाव आएगा और किन मामलों में सावधानी बरतनी होगी, जानिए 13 सितंबर 2026 का विस्तृत राशिफल।
राशिफल 13 सितंबर: सिंह और कन्या राशि वालों की चमकेगी किस्मत, रुका धन मिलेगा और काम में मिलेगी सफलता
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 12 Sep 2026 03:33 PM IST
सार
13 सितंबर 2026 का दिन सभी राशियों के लिए कुछ खास बदलाव लेकर आ सकता है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति से मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए करियर, धन, परिवार और सेहत के मामले में क्या संकेत मिल रहे हैं, जानिए आज का राशिफल।
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