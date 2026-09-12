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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 13 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 13 सितंबर: सिंह और कन्या राशि वालों की चमकेगी किस्मत, रुका धन मिलेगा और काम में मिलेगी सफलता

Sat, 12 Sep 2026 03:33 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 12 Sep 2026 03:33 PM IST
सार

13 सितंबर 2026 का दिन सभी राशियों के लिए कुछ खास बदलाव लेकर आ सकता है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति से मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए करियर, धन, परिवार और सेहत के मामले में क्या संकेत मिल रहे हैं, जानिए आज का राशिफल।

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Today Prediction Horoscope of 13 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
13 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Today Horoscope: 13 सितंबर 2026, रविवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज किसी को करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, तो किसी को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसला लेने की जरूरत होगी। पारिवारिक जीवन, रिश्तों और सेहत के लिहाज से भी दिन कुछ खास संकेत दे रहा है। मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि समेत सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, धन का आगमन होगा या खर्च बढ़ेंगे, नौकरी-व्यापार में क्या बदलाव आएगा और किन मामलों में सावधानी बरतनी होगी, जानिए 13 सितंबर 2026 का विस्तृत राशिफल।

Today Prediction Horoscope of 13 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि
आज व्यापार में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में परिस्थितियां कुछ नकारात्मक लग सकती हैं, पर अंततः परिणाम सुखद रहेंगे। प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में अच्छे समाचार मिल सकते हैं। व्यापार में भी स्थिति मजबूत बनी रहेगी और मेहनत का उचित फल मिलने की संभावना है।

Today Prediction Horoscope of 13 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
आज आपके व्यक्तित्व में प्रभाव और आत्मविश्वास साफ दिखाई देगा। राजनीतिक और सरकारी मामलों में परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं। धन के आगमन में वृद्धि होगी और परिवार में भी विस्तार या किसी शुभ समाचार के संकेत हैं। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान और व्यापार, चारों क्षेत्रों में दिन काफी शानदार रहने वाला है।

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Today Prediction Horoscope of 13 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
आज आप लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे और समाज में आपकी प्रशंसा होगी। आपका प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है तथा जिन चीजों की आपको आवश्यकता होगी, उनकी उपलब्धता भी आसानी से हो जाएगी। स्वास्थ्य थोड़ा नरम रह सकता है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति अच्छी रहेगी। प्रेम और संतान का भरपूर साथ मिलेगा और व्यापार में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

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Today Prediction Horoscope of 13 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
आज स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है और यदि इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो कर्ज जैसी स्थिति भी बन सकती है। हालांकि प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में सुखद परिस्थितियां रहेंगी। व्यापार भी अच्छा चलेगा, इसलिए आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा।

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