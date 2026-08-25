Raksha Bandhan 2026: भाई के लिए शुभ प्रतीकों के अनुसार सही राखी का करें चयन, जानिए राशियों के प्रकार

1 of 5 Raksha Bandhan 2026 - फोटो : AI

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Rakhi Religious Significance: 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण के साये के बीच रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। यह त्योहार केवल एक धागा बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि बहन द्वारा भाई की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और सुरक्षा की कामना का पवित्र संकल्प है। ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार, भाई की राशि और शुभ धार्मिक प्रतीकों के आधार पर राखी का चयन जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य लाता है।



समय के साथ राखी का बदलता स्वरूप

रक्षासूत्र की यह परंपरा समय के साथ काफी आधुनिक हुई है:

सूत और मौली: शुरुआत में केवल साधारण सूत का धागा या मौली (कलावा) बांधा जाता था।

नाड़ा और फूंदा: इसके बाद नाड़े और सूती धागों में बने रंग-बिरंगे फूंदों का दौर आया।

फोम और वेलवेट: समय बदला तो रेशमी धागे पर फोम और वेलवेट से बने फूलों वाली राखियाँ चलन में आईं।

आधुनिक और फैंसी डिजाइन्स: वर्तमान में ब्रेसलेट, ज़री, क्रिस्टल और कीमती धातुओं की राखियों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है।

2 of 5 बाजार में उपलब्ध राखियों के प्रमुख प्रकार - फोटो : Freepik

बाजार में उपलब्ध राखियों के प्रमुख प्रकार

रुद्राक्ष राखी: इसमें मोतियों के बीच प्राकृतिक रुद्राक्ष लगा होता है, जो भगवान शिव का प्रतीक है।

ब्रेसलेट राखी: ब्रेसलेट शैली की इस राखी के केंद्र में बड़ा नग और आसपास चमकते मोती लगे होते हैं।

अमेरिकन डायमंड राखी: चाँदी या धातु की पट्टी पर अमेरिकन डायमंड और छोटे चमकते पत्थरों की जड़ाई होती है।

लूंबा और चूड़ा राखी: मुख्यतः राजस्थान में प्रचलित यह झूमर या कंगन जैसी राखी भाभी (भाभी की कलाई) के लिए प्रयोग की जाती है।

चाँदी व गोल्ड राखी: चाँदी की चेन या सोने के मोतियों/कुंदन के काम से तैयार की गई कीमती और टिकाऊ राखियाँ।

3 of 5 बाजार में उपलब्ध राखियों के प्रमुख प्रकार - फोटो : Adobe stock

जरदोजी (ज़री) राखी: बारीक हस्तशिल्प और ज़री के काम से बनी आकर्षक पारंपरिक राखी।

चंदन राखी: चंदन की लकड़ी के मोतियों या नक्काशीदार आकृतियों से बनी सुगंधित राखी।

फ्लावरी व रंगोली राखी: रेशमी धागे पर सुंदर फूलों या रंगोली के कलात्मक डिज़ाइन्स वाली राखियाँ।

लटकन व फूंदा राखी: मखमली फूंदों और मोतियों की लड़ियों से तैयार की गई पारंपरिक राखियाँ।

अन्य आधुनिक डिजाइन्स: बच्चों के लिए कार्टून राखी, धार्मिक प्रतीक (साईं, एक ओंकार, खांडा, कृष्ण, कछुआ) और मीनाकारी डिज़ाइन्स।



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4 of 5 पवित्र प्रतीकों वाली शुभ राखियाँ और उनका महत्व - फोटो : Freepik

पवित्र प्रतीकों वाली शुभ राखियाँ और उनका महत्व

स्वास्तिक राखी: स्वास्तिक भगवान गणेश का स्वरूप है। यह भाई के जीवन से सभी विघ्न-बाधाओं को दूर कर तरक्की के मार्ग खोलता है।

ॐ (ओम) राखी: ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। इसे कलाई पर बांधने से मानसिक शांति और सुरक्षा प्राप्त होती है।

रुद्राक्ष राखी: शिव कृपा से युक्त यह राखी भाई को आरोग्य (उत्तम स्वास्थ्य) प्रदान करती है और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है।

मौली (कलावा) राखी: सनातन परंपरा में कलावा सबसे शुद्ध रक्षासूत्र माना गया है। यह त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) को संतुलित रखने में सहायक है।



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5 of 5 राखी खरीदते समय ध्यान रखने योग्य ज़रूरी बातें - फोटो : adobe stock