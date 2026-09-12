राजयोग 2026: गणेश चतुर्थी पर बनेगा नवपंचम राजयोग, इन राशि वालों को आर्थिक तरक्की के योग

Ganesh Chaturthi 2026:
गणेश चतुर्थी का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर कई तरह के शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस बार 14 सितंबर से गणेश उत्सव के दौरान मालव्य, भद्र योग से लेकर हंस राजयोग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं बुध और अरुण के संयोग से नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। गणेश उत्सव पर नवपंचम राजयोग के निर्माण से कुछ राशि वालों के ऊपर भगवान गणेश का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आइए जानते हैं कौन-कौन सी हैं भाग्यशाली राशियां।
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मेष राशि
- फोटो : amar ujala
मेष राशि पर नवपंचम राजयोग
मेष राशि वालों के लिए गणेश उत्सव पर बना नवपंचम राजयोग बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। यह आपके छठे भाव में बुध और दशम भाव में अरुण विराजमान हैं। ऐसे में मेष राशि वालों की किस्मत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लंबे समय से अटका हुआ काम जल्द से जल्द पूरा होगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। व्यापार में कोई डील फाइनल हो सकती है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आय के नए-नए स्त्रोत खुल सकते हैं।
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वृषभ राशि
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वृषभ राशि पर नवपंचम राजयोग
वृषभ राशि वालों के लिए गणेश चतुर्थी पर नवपंचम राजयोग बहुत ही शुभ और अच्छा रहेगा। इस राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बेरोजगार लोगों को नौकरी के बेहतर अवसर मिल सकती है। इस दौरान आपको किसी काम के सिलसिले में समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मौके मिलेंगे।
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कन्या राशि
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कन्या राशि पर नवपंचम राजयोग
गणेश उत्सव पर नवपंचम राजयोग कई मायनों में खास रहेगा। कन्या राशि वालों को हर एक क्षेत्र में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपको मेहनत का फल मिलेगा। किसी तरह के कार्यों में आपको किस्मत का साथ मिलेगा। व्यापार में लाभ के भरपूर मौके मिलेंगे। अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिल सकता है।
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मकर राशि
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मकर राशि पर नवपंचम राजयोग
मकर राशि के जातकों के लिए नवपंचम राजयोग बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। लंबे समय से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। पुराने कर्जों से आपको निजात मिलेगी। आमदनी के नए-नए स्त्रोत खुल सकते हैं। आपके जीवन में चली आ रही चुनौतियों खत्म होगी और भगवान गणेश की विशेष कृपा मिलेगी। सेहत अच्छी रहेगी और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। इस दौरान पैतृक संपत्ति से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। परिवार संग बेहतर समय व्यतीत करने का अवसर आपको मिलेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।