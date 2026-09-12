राजयोग 2026: गणेश चतुर्थी पर बनेगा नवपंचम राजयोग, इन राशि वालों को आर्थिक तरक्की के योग

1 of 5 नवपंचम राजयोग - फोटो : अमर उजाला







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Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर कई तरह के शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस बार 14 सितंबर से गणेश उत्सव के दौरान मालव्य, भद्र योग से लेकर हंस राजयोग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं बुध और अरुण के संयोग से नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। गणेश उत्सव पर नवपंचम राजयोग के निर्माण से कुछ राशि वालों के ऊपर भगवान गणेश का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आइए जानते हैं कौन-कौन सी हैं भाग्यशाली राशियां। गणेश चतुर्थी का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर कई तरह के शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस बार 14 सितंबर से गणेश उत्सव के दौरान मालव्य, भद्र योग से लेकर हंस राजयोग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं बुध और अरुण के संयोग से नवपंचम राजयोग का निर्माण हो रहा है। गणेश उत्सव पर नवपंचम राजयोग के निर्माण से कुछ राशि वालों के ऊपर भगवान गणेश का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। आइए जानते हैं कौन-कौन सी हैं भाग्यशाली राशियां।

2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि पर नवपंचम राजयोग

मेष राशि वालों के लिए गणेश उत्सव पर बना नवपंचम राजयोग बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। यह आपके छठे भाव में बुध और दशम भाव में अरुण विराजमान हैं। ऐसे में मेष राशि वालों की किस्मत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लंबे समय से अटका हुआ काम जल्द से जल्द पूरा होगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। व्यापार में कोई डील फाइनल हो सकती है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आय के नए-नए स्त्रोत खुल सकते हैं।

3 of 5 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि पर नवपंचम राजयोग

वृषभ राशि वालों के लिए गणेश चतुर्थी पर नवपंचम राजयोग बहुत ही शुभ और अच्छा रहेगा। इस राशि के जातकों को किस्मत का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बेरोजगार लोगों को नौकरी के बेहतर अवसर मिल सकती है। इस दौरान आपको किसी काम के सिलसिले में समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए मौके मिलेंगे।

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4 of 5 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

कन्या राशि पर नवपंचम राजयोग

गणेश उत्सव पर नवपंचम राजयोग कई मायनों में खास रहेगा। कन्या राशि वालों को हर एक क्षेत्र में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपको मेहनत का फल मिलेगा। किसी तरह के कार्यों में आपको किस्मत का साथ मिलेगा। व्यापार में लाभ के भरपूर मौके मिलेंगे। अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नई नौकरी के लिए बेहतर अवसर मिल सकता है।

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5 of 5 मकर राशि - फोटो : amar ujala