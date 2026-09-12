13 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 12 Sep 2026 05:10 PM IST
सार
13 September Ka Panchang: 13 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह बुधदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 13 September: 13 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर हस्त नक्षत्र और शुक्ला योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। कन्या राशि के स्वामी ग्रह ग्रहों के राजकुमार बुधदेव होते हैं। आइए जानते हैं 13 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:48 − 12:38
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 13 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:05
सूर्यास्त का समय- 18:22
चन्द्रोदय- 07:58
चन्द्रास्त- 19:32
आज का अशुभ मुहूर्त - 13 सितंबर 2026
गुलिक काल- 15:17 − 16:49
राहुकाल: 16:49 − 18:21
यमगण्ड: 12:13 − 13:45
13 सितंबर 2026, रविवार के दिन का चौघड़िया
उद्वेग - 06:04 - 07:36
चर - 07:36 - 09:08
लाभ - 09:08 - 10:40
अमृत - 10:40 - 12:12
काल - 12:12 - 13:44
शुभ - 13:44 - 15:16
रोग - 15:16 - 16:48
उद्वेग - 16:48 - 18:20
13 सितंबर 2026, रविवार की रात का चौघड़िया
लाभ - 18:20 - 19:48
अमृत - 19:48 - 21:16
चर - 21:16 - 22:44
रोग - 22:44 - 00:12, 14 September
काल - 00:12 - 01:40, 14 September
लाभ - 01:40 - 03:09, 14 September
उद्वेग - 03:09 - 04:37, 14 September
शुभ - 04:37 - 06:05, 14 September
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आज का पंचांग- 13 सितंबर 2026
|तिथि
|द्वितिया
|07:09 तक
|नक्षत्र
|हस्त
|13:05 तक
|प्रथम करण
|कौवाला
|07:09 तक
|द्वितीय करण
|तैतिल
|19:07 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|रविवार
|योग
|शुक्ला
|13:38 तक
|सूर्योदय
|06:05
|सूर्यास्त
|18:21
|चंद्रमा
|कन्या राशि में
|राहुकाल
|16:49 − 18:21
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:48 − 12:38
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:48 − 12:38
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 13 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:05
सूर्यास्त का समय- 18:22
चन्द्रोदय- 07:58
चन्द्रास्त- 19:32
आज का अशुभ मुहूर्त - 13 सितंबर 2026
गुलिक काल- 15:17 − 16:49
राहुकाल: 16:49 − 18:21
यमगण्ड: 12:13 − 13:45
13 सितंबर 2026, रविवार के दिन का चौघड़िया
उद्वेग - 06:04 - 07:36
चर - 07:36 - 09:08
लाभ - 09:08 - 10:40
अमृत - 10:40 - 12:12
काल - 12:12 - 13:44
शुभ - 13:44 - 15:16
रोग - 15:16 - 16:48
उद्वेग - 16:48 - 18:20
13 सितंबर 2026, रविवार की रात का चौघड़िया
लाभ - 18:20 - 19:48
अमृत - 19:48 - 21:16
चर - 21:16 - 22:44
रोग - 22:44 - 00:12, 14 September
काल - 00:12 - 01:40, 14 September
लाभ - 01:40 - 03:09, 14 September
उद्वेग - 03:09 - 04:37, 14 September
शुभ - 04:37 - 06:05, 14 September
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