13 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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13 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर हस्त नक्षत्र और शुक्ला योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। कन्या राशि के स्वामी ग्रह ग्रहों के राजकुमार बुधदेव होते हैं। आइए जानते हैं 13 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।