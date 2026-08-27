लव राशिफल 28 अगस्त: कर्क और सिंह राशि वालों की लव लाइफ में रोमांस की एंट्री, पार्टनर के साथ बनेगी शानदार बॉन्ड

1 of 13 28 अगस्त का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

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Love Rashifal 28 August: 28 अगस्त 2026 का लव राशिफल आपके प्रेम जीवन के लिए कई खास संकेत लेकर आया है। आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर आपके रिश्तों, भावनाओं और पार्टनर के साथ तालमेल पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों के लिए प्यार में नजदीकियां बढ़ेंगी, वहीं कुछ लोगों को रिश्ते में चल रही गलतफहमियों को दूर करने का मौका मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री के संकेत भी मिल सकते हैं। वहीं शादीशुदा और रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए आज का दिन आपसी समझ, बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने वाला हो सकता है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 28 अगस्त 2026 का आज का लव राशिफल और प्रेम जीवन से जुड़े खास ज्योतिषीय संकेत।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से खास रह सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आज मन में अपने पार्टनर को परिवार से मिलवाने का विचार आ सकता है। परिवार के सामने रिश्ते को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। शादीशुदा लोगों के बीच प्यार, विश्वास और आपसी समझ मजबूत होगी। वहीं सिंगल जातक परिवार की पसंद को महत्व देते हुए शादी के प्रस्ताव पर सकारात्मक फैसला ले सकते हैं।

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वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृष राशि वालों के लिए आज प्यार भरा और सुकून देने वाला दिन रह सकता है। पार्टनर की छोटी सी मुस्कान या प्यार भरी बात आपका मूड बेहतर कर देगी और दिनभर की थकान कम महसूस होगी। दोनों के बीच रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल जातकों की नजर किसी ऐसे व्यक्ति पर टिक सकती है जो उम्र में उनसे बड़ा हो और जिसकी समझदारी उन्हें आकर्षित करे।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि वालों की लव लाइफ में आज दोस्ती और अच्छी बातचीत का असर देखने को मिलेगा। पार्टनर के साथ सिर्फ रोमांस ही नहीं, बल्कि विचारों और पसंद-नापसंद को लेकर भी दिलचस्प बातचीत होगी। साथ में घूमने-फिरने और मस्ती करने का मौका मिल सकता है। सिंगल जातक अपने आने वाले रिश्ते और भविष्य के पार्टनर को लेकर मन ही मन कई कल्पनाएं कर सकते हैं।

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