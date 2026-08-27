{"_id":"6a8fab403b0c6132ad0fe2ae","slug":"aaj-ka-love-rashifal-today-love-horoscope-28-august-2026-for-all-zodiac-sign-in-hindi-2026-08-27","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"लव राशिफल 28 अगस्त: कर्क और सिंह राशि वालों की लव लाइफ में रोमांस की एंट्री, पार्टनर के साथ बनेगी शानदार बॉन्ड","category":{"title":"Predictions","title_hn":"बोले तारे","slug":"predictions"}}
लव राशिफल 28 अगस्त: कर्क और सिंह राशि वालों की लव लाइफ में रोमांस की एंट्री, पार्टनर के साथ बनेगी शानदार बॉन्ड
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्वेता सिंह
Updated Thu, 27 Aug 2026 04:56 PM IST
सार
Today Love Horoscope: 28 अगस्त 2026 का लव राशिफल आपके प्रेम जीवन से जुड़े खास संकेत लेकर आया है। जानिए आज आपकी राशि के अनुसार प्यार, रिश्ते और रोमांस के मामले में दिन कैसा रहेगा।
विज्ञापन
1 of 13
28 अगस्त का लव राशिफल
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
Love Rashifal 28 August: 28 अगस्त 2026 का लव राशिफल आपके प्रेम जीवन के लिए कई खास संकेत लेकर आया है। आज ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर आपके रिश्तों, भावनाओं और पार्टनर के साथ तालमेल पर देखने को मिल सकता है। कुछ राशि वालों के लिए प्यार में नजदीकियां बढ़ेंगी, वहीं कुछ लोगों को रिश्ते में चल रही गलतफहमियों को दूर करने का मौका मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री के संकेत भी मिल सकते हैं। वहीं शादीशुदा और रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए आज का दिन आपसी समझ, बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने वाला हो सकता है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 28 अगस्त 2026 का आज का लव राशिफल और प्रेम जीवन से जुड़े खास ज्योतिषीय संकेत।
2 of 13
आज का लव राशिफल
- फोटो : amar ujala
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से खास रह सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो आज मन में अपने पार्टनर को परिवार से मिलवाने का विचार आ सकता है। परिवार के सामने रिश्ते को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। शादीशुदा लोगों के बीच प्यार, विश्वास और आपसी समझ मजबूत होगी। वहीं सिंगल जातक परिवार की पसंद को महत्व देते हुए शादी के प्रस्ताव पर सकारात्मक फैसला ले सकते हैं।
3 of 13
आज का लव राशिफल
- फोटो : amar ujala
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
वृष राशि वालों के लिए आज प्यार भरा और सुकून देने वाला दिन रह सकता है। पार्टनर की छोटी सी मुस्कान या प्यार भरी बात आपका मूड बेहतर कर देगी और दिनभर की थकान कम महसूस होगी। दोनों के बीच रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल जातकों की नजर किसी ऐसे व्यक्ति पर टिक सकती है जो उम्र में उनसे बड़ा हो और जिसकी समझदारी उन्हें आकर्षित करे।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 13
आज का लव राशिफल
- फोटो : amar ujala
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि वालों की लव लाइफ में आज दोस्ती और अच्छी बातचीत का असर देखने को मिलेगा। पार्टनर के साथ सिर्फ रोमांस ही नहीं, बल्कि विचारों और पसंद-नापसंद को लेकर भी दिलचस्प बातचीत होगी। साथ में घूमने-फिरने और मस्ती करने का मौका मिल सकता है। सिंगल जातक अपने आने वाले रिश्ते और भविष्य के पार्टनर को लेकर मन ही मन कई कल्पनाएं कर सकते हैं।
विज्ञापन
5 of 13
आज का लव राशिफल
- फोटो : amar ujala
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि के जातकों को आज रिश्ते में किसी बात को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। पार्टनर किसी परेशानी या विवाद से बचने के लिए पूरी सच्चाई बताने से बच सकते हैं, जिससे गलतफहमी पैदा होने की संभावना है। ऐसे में गुस्सा करने के बजाय शांत होकर बात करना बेहतर रहेगा। सिंगल जातक अपने क्रश के साथ दिल की बातें और निजी अनुभव साझा करेंगे, जिससे दोनों के बीच नजदीकी बढ़ सकती है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।