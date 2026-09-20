मंगल का कर्क राशि में गोचर: जानिए मेष, वृषभ और मिथुन राशि पर आने वाले दिनों में कैसा रहेगा असर ?

मंगल जो साहस और पराक्रम के कारक ग्रह हैं, वे अब कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं। बीते 18 सिंतबर को मंगल मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर चुक हैं। मंगल का कर्क राशि में गोचर ज्योतिषीय नजरिए से बहुत ही खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। मंगल के कर्क राशि में गोचर करने से गुरु के साथ युति भी हो चुकी है और यह युति 24 साल बाद दोबारा से बनी है जब मंगल और गुरु दोनों ही कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं जबकि वहीं कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं। जिसका प्रभाव सभी राशियों के ऊपर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं मंगल का कर्क राशि में गोचर और गुरु संग युति होने से मेष, वृषभ और मिथुन राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा।