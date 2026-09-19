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अक्तूबर में गुरु गोचर से बदलेगी इन 4 राशियों की आर्थिक स्थिति, धन, नौकरी और कारोबार में बनेंगे अच्छे योग

Sat, 19 Sep 2026 10:15 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 19 Sep 2026 10:15 PM IST
सार

अक्तूबर में गुरु गोचर का असर कई राशियों के जीवन में देखने को मिल सकता है। खासतौर पर 4 राशियों के लिए धन, नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में प्रगति के योग बन सकते हैं।

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October Jupiter Transit These 4 Zodiac Signs May See Growth in Money, Jobs and Business in hindi
Guru Gochar 2026 in Kark Rashi - फोटो : amar ujala

अक्तूबर का महीना ज्योतिष की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। 31 अक्तूबर की दोपहर गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का यह राशि परिवर्तन इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि सिंह राशि को सूर्य की राशि माना जाता है और गुरु यहां मित्र राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलेगा। गुरु को ज्ञान, भाग्य, धन, शिक्षा, करियर और विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में गुरु के सिंह राशि में प्रवेश से कुछ राशियों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार, नौकरी में नए अवसर और कारोबार में प्रगति के योग बन सकते हैं। वहीं कुछ जातकों को लंबे समय से अटके कामों में गति मिलने और भाग्य का साथ मिलने की उम्मीद रहेगी। आइए जानते हैं गुरु के सिंह राशि में गोचर से किन 4 राशियों को सबसे अधिक शुभ परिणाम मिल सकते हैं।
October Jupiter Transit These 4 Zodiac Signs May See Growth in Money, Jobs and Business in hindi
10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर पंचम भाव में होगा। कुंडली का यह भाव शिक्षा, प्रेम, संतान और रचनात्मकता से जुड़ा माना जाता है। गुरु के प्रभाव से विद्यार्थियों को पढ़ाई में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी में मान-सम्मान बढ़ सकता है और पद से जुड़ा कोई अच्छा अवसर भी मिल सकता है। नवविवाहित जातकों के लिए संतान से जुड़ी शुभ खबर मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी समय अनुकूल रह सकता है और आमदनी के साथ बचत बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं।

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10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर उनकी राशि यानी प्रथम भाव में होने जा रहा है। इस दौरान आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है। साझेदारी में कारोबार करने वाले लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में लाभ की स्थिति बन सकती है। लंबे समय से अटके हुए कामों में गति आने की संभावना है। कुछ जातक अपना नया कारोबार शुरू करने की योजना भी बना सकते हैं। गुरु का प्रभाव भाग्य का साथ दिला सकता है और व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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October Jupiter Transit These 4 Zodiac Signs May See Growth in Money, Jobs and Business in hindi
नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या जिम्मेदारी बढ़ने से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। - फोटो : amarujala

धनु राशि
धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरु हैं और इस गोचर के दौरान बृहस्पति आपके भाग्य भाव में स्थित होंगे। ऐसे में यह समय आपके लिए कई मामलों में अनुकूल रह सकता है। करियर में बदलाव या आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या जिम्मेदारी बढ़ने से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं और आमदनी के नए स्रोत भी सामने आ सकते हैं। इस दौरान धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। कुछ जातक धार्मिक यात्रा की योजना भी बना सकते हैं।

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व्यापार विस्तार की योजना बना रहे लोगों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। - फोटो : amarujala

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर सप्तम भाव में होगा। यह भाव विवाह, साझेदारी और व्यावसायिक संबंधों से जुड़ा माना जाता है। गुरु के प्रभाव से साझेदारी में कारोबार करने वाले जातकों को लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार विस्तार की योजना बना रहे लोगों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में मजबूती आने के साथ बचत और बैंक बैलेंस बढ़ाने के अवसर बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी आपसी समझ और सकारात्मकता बढ़ने की संभावना है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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