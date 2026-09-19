अक्तूबर में गुरु गोचर से बदलेगी इन 4 राशियों की आर्थिक स्थिति, धन, नौकरी और कारोबार में बनेंगे अच्छे योग

1 of 5 Guru Gochar 2026 in Kark Rashi - फोटो : amar ujala







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अक्तूबर का महीना ज्योतिष की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। 31 अक्तूबर की दोपहर गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का यह राशि परिवर्तन इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि सिंह राशि को सूर्य की राशि माना जाता है और गुरु यहां मित्र राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलेगा। गुरु को ज्ञान, भाग्य, धन, शिक्षा, करियर और विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में गुरु के सिंह राशि में प्रवेश से कुछ राशियों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार, नौकरी में नए अवसर और कारोबार में प्रगति के योग बन सकते हैं। वहीं कुछ जातकों को लंबे समय से अटके कामों में गति मिलने और भाग्य का साथ मिलने की उम्मीद रहेगी। आइए जानते हैं गुरु के सिंह राशि में गोचर से किन 4 राशियों को सबसे अधिक शुभ परिणाम मिल सकते हैं।

2 of 5 10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर पंचम भाव में होगा। कुंडली का यह भाव शिक्षा, प्रेम, संतान और रचनात्मकता से जुड़ा माना जाता है। गुरु के प्रभाव से विद्यार्थियों को पढ़ाई में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिलने की संभावना है। नौकरी में मान-सम्मान बढ़ सकता है और पद से जुड़ा कोई अच्छा अवसर भी मिल सकता है। नवविवाहित जातकों के लिए संतान से जुड़ी शुभ खबर मिलने के योग बन सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी समय अनुकूल रह सकता है और आमदनी के साथ बचत बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं।

3 of 5 10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर उनकी राशि यानी प्रथम भाव में होने जा रहा है। इस दौरान आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है। साझेदारी में कारोबार करने वाले लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में लाभ की स्थिति बन सकती है। लंबे समय से अटके हुए कामों में गति आने की संभावना है। कुछ जातक अपना नया कारोबार शुरू करने की योजना भी बना सकते हैं। गुरु का प्रभाव भाग्य का साथ दिला सकता है और व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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4 of 5 नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या जिम्मेदारी बढ़ने से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। - फोटो : amarujala

धनु राशि

धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरु हैं और इस गोचर के दौरान बृहस्पति आपके भाग्य भाव में स्थित होंगे। ऐसे में यह समय आपके लिए कई मामलों में अनुकूल रह सकता है। करियर में बदलाव या आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या जिम्मेदारी बढ़ने से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं और आमदनी के नए स्रोत भी सामने आ सकते हैं। इस दौरान धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। कुछ जातक धार्मिक यात्रा की योजना भी बना सकते हैं।

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5 of 5 व्यापार विस्तार की योजना बना रहे लोगों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। - फोटो : amarujala