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राशिफल 21 सितंबर: वृष और धनु राशि वालों का रुक हुआ धन होगा वापस, पढ़ें दैनिक राशिफल

Sun, 20 Sep 2026 04:26 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 20 Sep 2026 04:26 PM IST
सार

आज का राशिफल 21 सितंबर 2026: सोमवार का दिन नए सप्ताह की शुरुआत है, और मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए इसके अपने संकेत हैं। जानिए करियर, धन, लव लाइफ और स्वास्थ्य के लिहाज़ से आपकी राशि का हाल, साथ ही शुभ अंक और शुभ रंग।

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Today Prediction Horoscope of 21 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
21 सितंबर जा राशिफल - फोटो : अमर उजाला

आज का राशिफल 21 सितंबर 2026: सोमवार, 21 सितंबर 2026 का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए मिले-जुले लेकिन उम्मीद भरे संकेत लेकर आया है। मेष राशि वालों की ऊर्जा ऊँची रहेगी और रुके काम आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि को परिवार और सहकर्मियों का साथ मिलेगा। सिंह राशि के लोगों की बात का असर रहेगा और पुराना रुका पैसा मिलने के योग हैं। कन्या राशि वालों के लिए दिन व्यवस्थित ढंग से काम निपटाने का है, जबकि कुंभ राशि को नौकरी या व्यवसाय में नया अवसर मिल सकता है। मकर राशि वालों की मेहनत का फल आज दिखने लगेगा और अधिकारी उनके काम की सराहना कर सकते हैं। हालाँकि कुछ राशियों को खर्च, उधार और सेहत के मामले में सावधानी भी रखनी होगी। पढ़िए हर राशि का करियर, धन, लव लाइफ और स्वास्थ्य का पूरा हाल, साथ ही शुभ अंक, शुभ रंग और आज के आसान उपाय।

Today Prediction Horoscope of 21 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन उपलब्धियों और अच्छी खबरों से भरा रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई महत्वपूर्ण समाचार मिल सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे जातकों के लिए नए अवसर सामने आएंगे और मित्रों के माध्यम से बने नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और वे शैक्षणिक गतिविधियों के साथ अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी सक्रिय रहेंगे। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। दिन कितना भी व्यस्त रहे, आप अपने लिए समय निकालने में सफल होंगे। शाम का कुछ समय अपने पसंदीदा काम में बिताना आपको मानसिक रूप से काफी संतुष्टि देगा।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृष राशि 
वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कई सुखद अनुभव लेकर आ सकता है। आपकी मुलायम और मधुर वाणी लोगों पर अच्छा प्रभाव डालेगी, इसलिए बातचीत में संयम बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बचपन का कोई मित्र अचानक मिलने आ सकता है और उसके साथ पुरानी यादें ताजा होंगी। घर से दूर रहने वाले लोगों को परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। लंबे समय से किया गया निवेश अच्छा लाभ दे सकता है और कहीं अटका हुआ धन भी वापस मिलने की संभावना है। सामाजिक गतिविधियों में आपके विचारों की सराहना होगी। आज परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आपका संतुलित रवैया आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। परिवार से जुड़ा कोई पुराना मामला किसी बुजुर्ग की सहायता से सुलझ सकता है, जिससे घर में फिर से खुशियों का माहौल बनेगा। आपकी योजनाएं गति पकड़ेंगी और किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार है तो आज उस दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और काम के दबाव के बावजूद आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह संभाल पाएंगे। किसी करीबी रिश्तेदार को आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ सकती है और आप उसका साथ देंगे। सुबह की सैर या हल्की शारीरिक गतिविधि आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि 
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। किसी खास व्यक्ति से होने वाली मुलाकात आपके लंबे समय से अटके काम को पूरा कराने में मदद कर सकती है। बच्चों को स्कूल से जुड़ी किसी गतिविधि या यात्रा का अवसर मिलने से वे उत्साहित रहेंगे। जीवनसाथी का स्नेह और सहयोग आपको भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस कराएगा। हालांकि, कुछ लोग प्रतिस्पर्धा के कारण आपके बारे में गलत बातें करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। शाम को मिलने वाली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है।

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