राशिफल 21 सितंबर: वृष और धनु राशि वालों का रुक हुआ धन होगा वापस, पढ़ें दैनिक राशिफल

1 of 13 21 सितंबर जा राशिफल - फोटो : अमर उजाला

आज का राशिफल 21 सितंबर 2026: सोमवार, 21 सितंबर 2026 का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए मिले-जुले लेकिन उम्मीद भरे संकेत लेकर आया है। मेष राशि वालों की ऊर्जा ऊँची रहेगी और रुके काम आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि को परिवार और सहकर्मियों का साथ मिलेगा। सिंह राशि के लोगों की बात का असर रहेगा और पुराना रुका पैसा मिलने के योग हैं। कन्या राशि वालों के लिए दिन व्यवस्थित ढंग से काम निपटाने का है, जबकि कुंभ राशि को नौकरी या व्यवसाय में नया अवसर मिल सकता है। मकर राशि वालों की मेहनत का फल आज दिखने लगेगा और अधिकारी उनके काम की सराहना कर सकते हैं। हालाँकि कुछ राशियों को खर्च, उधार और सेहत के मामले में सावधानी भी रखनी होगी। पढ़िए हर राशि का करियर, धन, लव लाइफ और स्वास्थ्य का पूरा हाल, साथ ही शुभ अंक, शुभ रंग और आज के आसान उपाय।

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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन उपलब्धियों और अच्छी खबरों से भरा रह सकता है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई महत्वपूर्ण समाचार मिल सकता है। रोजगार की तलाश कर रहे जातकों के लिए नए अवसर सामने आएंगे और मित्रों के माध्यम से बने नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और वे शैक्षणिक गतिविधियों के साथ अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी सक्रिय रहेंगे। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। दिन कितना भी व्यस्त रहे, आप अपने लिए समय निकालने में सफल होंगे। शाम का कुछ समय अपने पसंदीदा काम में बिताना आपको मानसिक रूप से काफी संतुष्टि देगा।

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वृष राशि

वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कई सुखद अनुभव लेकर आ सकता है। आपकी मुलायम और मधुर वाणी लोगों पर अच्छा प्रभाव डालेगी, इसलिए बातचीत में संयम बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बचपन का कोई मित्र अचानक मिलने आ सकता है और उसके साथ पुरानी यादें ताजा होंगी। घर से दूर रहने वाले लोगों को परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। लंबे समय से किया गया निवेश अच्छा लाभ दे सकता है और कहीं अटका हुआ धन भी वापस मिलने की संभावना है। सामाजिक गतिविधियों में आपके विचारों की सराहना होगी। आज परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आपका संतुलित रवैया आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा।

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। परिवार से जुड़ा कोई पुराना मामला किसी बुजुर्ग की सहायता से सुलझ सकता है, जिससे घर में फिर से खुशियों का माहौल बनेगा। आपकी योजनाएं गति पकड़ेंगी और किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार है तो आज उस दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और काम के दबाव के बावजूद आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह संभाल पाएंगे। किसी करीबी रिश्तेदार को आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ सकती है और आप उसका साथ देंगे। सुबह की सैर या हल्की शारीरिक गतिविधि आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी।

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