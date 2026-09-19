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साल 2027 में शनि की चाल में बड़ा परिवर्तन, इस राशि से खत्म होगी साढ़ेसाती और शुरू होगा अच्छा समय

Sat, 19 Sep 2026 02:05 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Sat, 19 Sep 2026 02:05 PM IST
सार

ज्योतिष में शनि सबसे धीमी चाल से चलने वाले ग्रह होते हैं। यह एक राशि में करीब ढाई वर्षों तक रहते हैं जिसके कारण तीन राशियों पर साढ़ेसाती  और दो पर ढैय्या लगती है। 

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शनि साढ़ेसाती साती 2027 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कर्मफलदाता, न्याय और अनुशासन के दाता शनिदेव हर ढाई वर्षों में राशि परिवर्तन करते हैं। शनि ऐसे ग्रह हैं जो काफी लंबे समय तक किसी एक राशि में विराजमान रहते हैं, जिसके कारण इनका राशियों पर शुभ या फिर अशुभ प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। शनि अभी गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन में विराजमान हैं, जो अगले साल 3 जून 2027 को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि सभी ग्रहों में एक मात्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी साढ़ेसाती और ढैय्या लगती है। शनि के 3 जून 2027 में मेष राशि में प्रवेश करने से किसी एक राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हो जाएगा और किसी एक पर से साढ़ेसाती ख्तम हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब किसी राशि पर से साढ़ेसाती हटती है, तो उसके जीवन में परेशानियां कम होने लगती हैं और कार्यों मे सफलता मिलने लगती है। आपको बता दें कि अभी मीन राशि में शनिदेव विराजमान हैं ऐसे में कुंभ, मीन  और मीन राशि पर साढ़ेसाती जारी है।
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साल 2027 में इस राशि से खत्म होगी साढ़ेसाती ?
साल 2027 में शनि जब राशि परिवर्तन करेंगे तो कुंभ राशि वालों पर चल रही शनि की साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी। इस तरह से पिछले करीब साढ़े सात साल तक चली आ रही साढ़ेसाती का प्रभाव कुंभ राशि वालों के दूर हो जाएगा। परेशानियों से निजात मिलेगी और जीवन में हर एक तरह का लाभ आपको मिलेगा। 
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कुंभ से साढ़ेसाती खत्म होने पर होगा ये लाभ
- जब शनि 3 जून 2027 को मीन से मेष राशि में गोचर करेंगे तब कुंभ राशि वालों को साढ़ेसाती से मुक्ति मिल जाएगी और इनका अच्छा समय शुरू हो जाएगा।
- साढ़ेसाती खत्म होने के साथ कुंभ राशि वालों के बिगड़े काम जल्द से जल्द पूरे होंगे। प्रमोशन के योग बनेंगे, कार्यों में सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। मनचाही नौकरी हासिल करने के नए-नए रास्ते मिलेंगे। करियर में अच्छा और ऊंचा मुकाम हासिल होगा। 
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- कुंभ राशि से साढ़ेसाती खत्म होने से आर्थिक स्थिति में लगातार इजाफा होगा। पुराने कर्जे खत्म होंगे और आय में जबरदस्त इजाफा होगा। 

- आय के नए-नए स्त्रोत बनेंगे और जीवन में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 

इस राशि पर शुरू होगी साढ़ेसाती
जब शनि 3 जून 2027 को मीन राशि की अपनी करीब ढाई वर्षों की यात्रा को समाप्त करते हुए मेष राशि में गोचर करेंगे कुंभ राशि वालों के ऊपर से शनि की साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं वृषभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हो जाएग। वहीं मेष और मीन राशि वालों पर साल 2027 में दूसरा और तीसरा चरण होगा। 


डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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