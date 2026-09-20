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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 21 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 21 सितंबर: मकर और कुंभ राशि वालों को मिलेगा पार्टनर का साथ, लव लाइफ होगी खुशहाल

Sun, 20 Sep 2026 04:26 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 20 Sep 2026 04:26 PM IST
सार

लव राशिफल 21 सितंबर 2026: सोमवार, 21 सितंबर 2026 को प्यार और रिश्तों के मामले में सितारे क्या कहते हैं? जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की लव लाइफ का हाल। पार्टनर के साथ तालमेल कैसा रहेगा, सिंगल लोगों को कोई खास मिलेगा या नहीं, और शादीशुदा जीवन में क्या रहेगा खास, पढ़िए पूरा प्रेम राशिफल।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 21 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
21 सितंबर का लव राशिफल - फोटो : अमर उजाला

आज का लव राशिफल 21 सितंबर 2026: नए सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और सोमवार, 21 सितंबर 2026 का दिन प्यार और रिश्तों के लिहाज़ से कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है। कहते हैं कि रिश्ते भरोसे, समय और सही शब्दों से मज़बूत होते हैं, और आज का दिन इन्हीं तीनों की अहमियत याद दिलाता है। हिन्दू परंपरा में सोमवार को चंद्र देव का दिन माना जाता है, जिनका संबंध मन और भावनाओं से जोड़ा जाता है। इसलिए आज दिल की बातें कहने और सुनने, दोनों के लिए अच्छा समय माना जा सकता है। क्या आज पार्टनर के साथ कोई पुरानी गलतफहमी दूर होगी? क्या सिंगल लोगों की ज़िंदगी में कोई नया चेहरा दस्तक देगा? और शादीशुदा जोड़ों के लिए आज का दिन कितना मधुर रहेगा? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का लव राशिफल।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 21 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज प्रेम संबंधों में आकर्षण और नजदीकियां बढ़ सकती हैं। पार्टनर आपके साथ रोमांटिक पल बिताने के लिए उत्साहित नजर आएंगे और रिश्ते में भावनात्मक के साथ-साथ शारीरिक जुड़ाव भी मजबूत हो सकता है। वहीं सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति में दिलचस्पी जाग सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई वादा करने से बचें।

Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 21 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
आज रिश्ते में अपनापन, भरोसा और संवेदनशीलता आपके लिए खास महत्व रखेंगे। पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने से गलतफहमियां दूर होंगी और संबंधों में मजबूती आएगी। सिंगल जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपनी पसंद के व्यक्ति से बातचीत शुरू करने में सहज महसूस कर सकते हैं।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 21 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
आज आपकी लव लाइफ में बातचीत और मानसिक जुड़ाव की अहम भूमिका रहेगी। पार्टनर के साथ नए विषयों पर चर्चा करने और साथ में कुछ अलग करने से रिश्ते में ताजगी आएगी। सिंगल जातकों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसके साथ बातचीत उन्हें सहज और सकारात्मक महसूस कराएगी।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 21 September 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
आज पार्टनर आपको खुश रखने के लिए विशेष प्रयास कर सकते हैं। साथ में शांत और रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। जो लोग सिंगल हैं, वे अपने प्रेम संबंध को लेकर परिवार के किसी करीबी सदस्य से चर्चा कर सकते हैं और अपनी पसंद खुलकर सामने रख सकते हैं।

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