आज का लव राशिफल 21 सितंबर 2026: नए सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और सोमवार, 21 सितंबर 2026 का दिन प्यार और रिश्तों के लिहाज़ से कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है। कहते हैं कि रिश्ते भरोसे, समय और सही शब्दों से मज़बूत होते हैं, और आज का दिन इन्हीं तीनों की अहमियत याद दिलाता है। हिन्दू परंपरा में सोमवार को चंद्र देव का दिन माना जाता है, जिनका संबंध मन और भावनाओं से जोड़ा जाता है। इसलिए आज दिल की बातें कहने और सुनने, दोनों के लिए अच्छा समय माना जा सकता है। क्या आज पार्टनर के साथ कोई पुरानी गलतफहमी दूर होगी? क्या सिंगल लोगों की ज़िंदगी में कोई नया चेहरा दस्तक देगा? और शादीशुदा जोड़ों के लिए आज का दिन कितना मधुर रहेगा? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का लव राशिफल।
लव राशिफल 21 सितंबर: मकर और कुंभ राशि वालों को मिलेगा पार्टनर का साथ, लव लाइफ होगी खुशहाल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 20 Sep 2026 04:26 PM IST
सार
लव राशिफल 21 सितंबर 2026: सोमवार, 21 सितंबर 2026 को प्यार और रिश्तों के मामले में सितारे क्या कहते हैं? जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों की लव लाइफ का हाल। पार्टनर के साथ तालमेल कैसा रहेगा, सिंगल लोगों को कोई खास मिलेगा या नहीं, और शादीशुदा जीवन में क्या रहेगा खास, पढ़िए पूरा प्रेम राशिफल।
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