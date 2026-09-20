लव राशिफल 21 सितंबर: मकर और कुंभ राशि वालों को मिलेगा पार्टनर का साथ, लव लाइफ होगी खुशहाल

1 of 13 21 सितंबर का लव राशिफल - फोटो : अमर उजाला







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आज का लव राशिफल 21 सितंबर 2026: नए सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और सोमवार, 21 सितंबर 2026 का दिन प्यार और रिश्तों के लिहाज़ से कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है। कहते हैं कि रिश्ते भरोसे, समय और सही शब्दों से मज़बूत होते हैं, और आज का दिन इन्हीं तीनों की अहमियत याद दिलाता है। हिन्दू परंपरा में सोमवार को चंद्र देव का दिन माना जाता है, जिनका संबंध मन और भावनाओं से जोड़ा जाता है। इसलिए आज दिल की बातें कहने और सुनने, दोनों के लिए अच्छा समय माना जा सकता है। क्या आज पार्टनर के साथ कोई पुरानी गलतफहमी दूर होगी? क्या सिंगल लोगों की ज़िंदगी में कोई नया चेहरा दस्तक देगा? और शादीशुदा जोड़ों के लिए आज का दिन कितना मधुर रहेगा? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का आज का लव राशिफल।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज प्रेम संबंधों में आकर्षण और नजदीकियां बढ़ सकती हैं। पार्टनर आपके साथ रोमांटिक पल बिताने के लिए उत्साहित नजर आएंगे और रिश्ते में भावनात्मक के साथ-साथ शारीरिक जुड़ाव भी मजबूत हो सकता है। वहीं सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति में दिलचस्पी जाग सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कोई वादा करने से बचें।

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वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज रिश्ते में अपनापन, भरोसा और संवेदनशीलता आपके लिए खास महत्व रखेंगे। पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने से गलतफहमियां दूर होंगी और संबंधों में मजबूती आएगी। सिंगल जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपनी पसंद के व्यक्ति से बातचीत शुरू करने में सहज महसूस कर सकते हैं।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज आपकी लव लाइफ में बातचीत और मानसिक जुड़ाव की अहम भूमिका रहेगी। पार्टनर के साथ नए विषयों पर चर्चा करने और साथ में कुछ अलग करने से रिश्ते में ताजगी आएगी। सिंगल जातकों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसके साथ बातचीत उन्हें सहज और सकारात्मक महसूस कराएगी।

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