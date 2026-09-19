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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 20 September 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल: आज इन चार राशि वालों को होगा मनचाहा लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक सभी का हाल

Sun, 20 Sep 2026 05:30 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 20 Sep 2026 05:30 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 20 september 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक का हाल।

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Today Prediction Horoscope of 20 September 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


आज सावधानी से आगे बढ़ें। चोट-चपेट और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचें। प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में संतोष कम मिल सकता है। व्यापार सामान्य रहेगा। मां काली का स्मरण करें।
Today Prediction Horoscope of 20 September 2026 Aaj Ka Rashifal
वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
आज प्रगति के अच्छे अवसर मिलेंगे। जीवनसाथी और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नौकरी, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार के लिए दिन अच्छा रहेगा।
 

Today Prediction Horoscope of 20 September 2026 Aaj Ka Rashifal
मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। विरोधी भी सहयोग कर सकते हैं। बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है, जबकि प्रेम, संतान और व्यापार के लिए दिन अच्छा रहेगा। गणेश जी का स्मरण करें।
 

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Today Prediction Horoscope of 20 September 2026 Aaj Ka Rashifal
कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
आज सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। काम और व्यापार में मेहनत का लाभ मिलेगा। प्रेम और संतान से जुड़े मामले सुधरेंगे। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट संभालकर चलें। हरी वस्तु का दान करें।
 

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Today Prediction Horoscope of 20 September 2026 Aaj Ka Rashifal
सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि
कमाई के नए अवसर मिलेंगे और धन आगमन के योग हैं। हालांकि पैसे खर्च करने या उधार देने से बचें। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। बचत पर ध्यान दें और हरी वस्तु का दान करें।
 

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