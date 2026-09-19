आज का राशिफल: आज इन चार राशि वालों को होगा मनचाहा लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक सभी का हाल

मेष राशि
आज सावधानी से आगे बढ़ें। चोट-चपेट और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचें। प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में संतोष कम मिल सकता है। व्यापार सामान्य रहेगा। मां काली का स्मरण करें।
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वृषभ राशि
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वृषभ राशि
आज प्रगति के अच्छे अवसर मिलेंगे। जीवनसाथी और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नौकरी, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार के लिए दिन अच्छा रहेगा।
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मिथुन राशि
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मिथुन राशि
परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। विरोधी भी सहयोग कर सकते हैं। बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है, जबकि प्रेम, संतान और व्यापार के लिए दिन अच्छा रहेगा। गणेश जी का स्मरण करें।
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कर्क राशि
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कर्क राशि
आज सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। काम और व्यापार में मेहनत का लाभ मिलेगा। प्रेम और संतान से जुड़े मामले सुधरेंगे। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट संभालकर चलें। हरी वस्तु का दान करें।
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सिंह राशि
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सिंह राशि
कमाई के नए अवसर मिलेंगे और धन आगमन के योग हैं। हालांकि पैसे खर्च करने या उधार देने से बचें। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। बचत पर ध्यान दें और हरी वस्तु का दान करें।