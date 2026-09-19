आज का राशिफल: आज इन चार राशि वालों को होगा मनचाहा लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक सभी का हाल

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



मेष राशि

आज सावधानी से आगे बढ़ें। चोट-चपेट और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से बचें। प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में संतोष कम मिल सकता है। व्यापार सामान्य रहेगा। मां काली का स्मरण करें।

2 of 12 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

आज प्रगति के अच्छे अवसर मिलेंगे। जीवनसाथी और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नौकरी, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार के लिए दिन अच्छा रहेगा।



3 of 12 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। विरोधी भी सहयोग कर सकते हैं। बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव संभव है, जबकि प्रेम, संतान और व्यापार के लिए दिन अच्छा रहेगा। गणेश जी का स्मरण करें।



विज्ञापन विज्ञापन

4 of 12 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

आज सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। काम और व्यापार में मेहनत का लाभ मिलेगा। प्रेम और संतान से जुड़े मामले सुधरेंगे। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट संभालकर चलें। हरी वस्तु का दान करें।



विज्ञापन

5 of 12 सिंह राशि - फोटो : amar ujala