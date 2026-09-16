मंगल का शनि के नक्षत्र में परिवर्तन, इन चार राशियों को 24 सितंबर के बाद मिलेंगी अच्छी खबरें

ज्योतिष में ग्रह राशि परिवर्तन करने के साथ-साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। 24 सितंबर को मंगल शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। जिससे कुछ राशियों पर इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस और पराक्रम आदि का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल का 24 सितंबर को नक्षत्र परिवर्तन पूरे 24 दिनों तक रहेगा। आइए जानते हैं मंगल के नक्षत्र परिवर्तन का किस तरह का लाभ कुछ राशि वालों को देखने को मिलेगा।
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मेष राशि
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मंगल का नक्षत्र परिवर्तन और मेष राशि प्रभाव
मंगल के नक्षत्र परिवर्तन का मेष राशि वालों पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अधूरे कार्य पूरे होंगे। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे और कोई पुराना मामले का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। घर में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। नौकरीपेशा जातकों को नई नौकरी के लिए कई तरह के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। आय में इजाफा होने के अच्छे संकेत हैं।
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सिंह राशि
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मंगल का नक्षत्र परिवर्तन और सिंह राशि पर प्रभाव
मंगल के शनि के नक्षत्र में गोचर करने से सिंह राशि वालों की दिक्कतों में कमी आने लगेगी। जीवन में कई तरह के सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। इस दौरान आपको शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आपको कानूनी जीत हासिल हो सकती है। मंगल का यह बदलाव आपके कामकाज पर सकारात्मक रहेगा।
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धनु राशि
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मंगल का नक्षत्र परिवर्तन और धनु राशि पर प्रभाव
24 सितंबर को मंगल के नक्षत्र परिवर्तन के धनु राशि वालों के लिए कई तरह की खुशखबरी लेकर आ सकता है। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। जो लोग किसी तरह के व्यापार में हैं उनको कोई अच्छी डील हासिल हो सकती है। करियर-कारोबार में बड़ा फायदा होगा। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। आने वाले कुछ दिनों में आपके कुछ निर्णय फायदे वाले साबित हो सकते हैं।
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मकर राशि
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मंगल का नक्षत्र परिवर्तन और मकर राशि पर प्रभाव
मंगल के नक्षत्र परिवर्तन करने से मकर राशि वालों के जीवन में कई तरह के अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आर्थिक स्थितियां पहले के मुकाबले काफी बेहतर होंगी। कार्यों में आने वाली परेशानियां दूर होंगे और काम बहुत ही आसानी के साथ पूरे होंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। कानूनी परेशानियों का अंत होगा।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।