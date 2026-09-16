मंगल का शनि के नक्षत्र में परिवर्तन, इन चार राशियों को 24 सितंबर के बाद मिलेंगी अच्छी खबरें

ज्योतिष में ग्रह राशि परिवर्तन करने के साथ-साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। 24 सितंबर को मंगल शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। जिससे कुछ राशियों पर इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। वैदिक ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस और पराक्रम आदि का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल का 24 सितंबर को नक्षत्र परिवर्तन पूरे 24 दिनों तक रहेगा। आइए जानते हैं मंगल के नक्षत्र परिवर्तन का किस तरह का लाभ कुछ राशि वालों को देखने को मिलेगा।