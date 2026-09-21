3 अक्तूबर से शुक्र होंगे वक्री, इन 3 राशियों के लिए बदल सकता है प्रेम और धन का समीकरण

वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, ऐश्वर्य, प्रेम, सुंदरता और सुख-सुविधाओं से जुड़ा ग्रह माना जाता है। कुंडली में शुक्र की स्थिति का संबंध आर्थिक स्थिति, रिश्तों और भौतिक सुखों से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि शुक्र के राशि परिवर्तन और उनकी चाल में होने वाले बदलाव को ज्योतिष की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब 3 अक्तूबर 2026 को शुक्र वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, उनकी इस चाल का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग तरह से देखने को मिल सकता है। ज्योतिष में वक्री गति का अर्थ ग्रह की सामान्य चाल से अलग स्थिति से लिया जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रह से संबंधित विषयों को लेकर पुराने मामलों की समीक्षा, परिस्थितियों में बदलाव और नए अवसरों की व्याख्या की जाती है। शुक्र की वक्री चाल को खासतौर पर प्रेम संबंधों, आर्थिक मामलों, करियर और सुख-सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। कुछ राशियों के लिए इस दौरान आर्थिक लाभ और प्रगति के अवसर बनने की संभावना बताई जाती है। हालांकि, ज्योतिषीय परिणाम व्यक्ति की जन्मकुंडली के आधार पर अलग हो सकते हैं।
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42 दिनों तक वक्री रहेंगे शुक्र
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42 दिनों तक वक्री रहेंगे शुक्र
ज्योतिष पंचांग के अनुसार, शुक्र 3 अक्तूबर 2026 को वक्री होंगे और 14 नवंबर 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे। इस तरह शुक्र की वक्री अवधि करीब 42 दिनों की होगी। इस दौरान शुक्र तुला राशि में वक्री गति करेंगे और 14 नवंबर को कन्या राशि में मार्गी होंगे। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, शुक्र की इस चाल का असर सभी राशियों पर अलग-अलग हो सकता है।
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व्यापार से जुड़े लोगों को नई साझेदारी या नए आइडिया के जरिए लाभ मिल सकता है।
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मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र की वक्री चाल को लाभकारी बताया जा रहा है। शुक्र आपकी राशि के सातवें भाव में वक्री होंगे, जिसे विवाह, प्रेम संबंध और बिजनेस पार्टनरशिप से संबंधित माना जाता है। इस अवधि में रिश्तों में मधुरता बढ़ने और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना बताई गई है। व्यापार से जुड़े लोगों को नई साझेदारी या नए आइडिया के जरिए लाभ मिल सकता है। विदेशी कंपनियों या विदेश से जुड़े कारोबार में भी अवसर बनने की ज्योतिषीय मान्यता है। कारोबार की गति बढ़ने के साथ बाजार में पहचान बनाने के नए मौके मिल सकते हैं।
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आय के नए स्रोत बनने और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बताई गई है।
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मिथुन राशि
मिथुन राशि के लिए भी शुक्र की वक्री चाल को आर्थिक और करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दौरान मंगल दूसरे भाव में रहेंगे और शुक्र-राहु के बीच त्रिकोण संबंध बनने की बात कही जा रही है। इसे आत्मविश्वास, साहस और रचनात्मक क्षमता में बढ़ोतरी से जोड़कर देखा जाता है। आय के नए स्रोत बनने और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बताई गई है। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और शेयर बाजार जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को अपनी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल और अलग सोच के कारण नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। पुराने निवेश या प्रोजेक्ट से अचानक आर्थिक लाभ मिलने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि, निवेश और सट्टेबाजी से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने की सलाह दी जाती है।
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नौकरीपेशा लोगों की मेहनत पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर पड़ सकती है
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कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र की वक्री चाल जीवन के कई क्षेत्रों में बदलाव लेकर आने वाली बताई जा रही है। शुक्र इस राशि के चौथे भाव में वक्री होंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इसी भाव में मालव्य राजयोग बनने की बात कही जा रही है। साथ ही लग्न भाव में गुरु की स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। इस अवधि में पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के अवसर बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों की मेहनत पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर पड़ सकती है और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी समय महत्वपूर्ण रह सकता है। वाहन खरीदने, घर, फ्लैट या जमीन में निवेश के अवसर बनने की संभावना बताई जा रही है। कुल मिलाकर, ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार शुक्र की वक्री चाल कर्क राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में बदलाव और नए अवसर लेकर आ सकती है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।