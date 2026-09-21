3 अक्तूबर से शुक्र होंगे वक्री, इन 3 राशियों के लिए बदल सकता है प्रेम और धन का समीकरण

1 of 5 शुक्र वक्री 2026 - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, ऐश्वर्य, प्रेम, सुंदरता और सुख-सुविधाओं से जुड़ा ग्रह माना जाता है। कुंडली में शुक्र की स्थिति का संबंध आर्थिक स्थिति, रिश्तों और भौतिक सुखों से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि शुक्र के राशि परिवर्तन और उनकी चाल में होने वाले बदलाव को ज्योतिष की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब 3 अक्तूबर 2026 को शुक्र वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, उनकी इस चाल का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग तरह से देखने को मिल सकता है। ज्योतिष में वक्री गति का अर्थ ग्रह की सामान्य चाल से अलग स्थिति से लिया जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रह से संबंधित विषयों को लेकर पुराने मामलों की समीक्षा, परिस्थितियों में बदलाव और नए अवसरों की व्याख्या की जाती है। शुक्र की वक्री चाल को खासतौर पर प्रेम संबंधों, आर्थिक मामलों, करियर और सुख-सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। कुछ राशियों के लिए इस दौरान आर्थिक लाभ और प्रगति के अवसर बनने की संभावना बताई जाती है। हालांकि, ज्योतिषीय परिणाम व्यक्ति की जन्मकुंडली के आधार पर अलग हो सकते हैं।

2 of 5 42 दिनों तक वक्री रहेंगे शुक्र - फोटो : adobe stock

42 दिनों तक वक्री रहेंगे शुक्र

ज्योतिष पंचांग के अनुसार, शुक्र 3 अक्तूबर 2026 को वक्री होंगे और 14 नवंबर 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे। इस तरह शुक्र की वक्री अवधि करीब 42 दिनों की होगी। इस दौरान शुक्र तुला राशि में वक्री गति करेंगे और 14 नवंबर को कन्या राशि में मार्गी होंगे। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, शुक्र की इस चाल का असर सभी राशियों पर अलग-अलग हो सकता है।

3 of 5 व्यापार से जुड़े लोगों को नई साझेदारी या नए आइडिया के जरिए लाभ मिल सकता है। - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र की वक्री चाल को लाभकारी बताया जा रहा है। शुक्र आपकी राशि के सातवें भाव में वक्री होंगे, जिसे विवाह, प्रेम संबंध और बिजनेस पार्टनरशिप से संबंधित माना जाता है। इस अवधि में रिश्तों में मधुरता बढ़ने और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना बताई गई है। व्यापार से जुड़े लोगों को नई साझेदारी या नए आइडिया के जरिए लाभ मिल सकता है। विदेशी कंपनियों या विदेश से जुड़े कारोबार में भी अवसर बनने की ज्योतिषीय मान्यता है। कारोबार की गति बढ़ने के साथ बाजार में पहचान बनाने के नए मौके मिल सकते हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 आय के नए स्रोत बनने और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बताई गई है। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए भी शुक्र की वक्री चाल को आर्थिक और करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दौरान मंगल दूसरे भाव में रहेंगे और शुक्र-राहु के बीच त्रिकोण संबंध बनने की बात कही जा रही है। इसे आत्मविश्वास, साहस और रचनात्मक क्षमता में बढ़ोतरी से जोड़कर देखा जाता है। आय के नए स्रोत बनने और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बताई गई है। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और शेयर बाजार जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को अपनी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल और अलग सोच के कारण नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। पुराने निवेश या प्रोजेक्ट से अचानक आर्थिक लाभ मिलने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि, निवेश और सट्टेबाजी से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने की सलाह दी जाती है।

विज्ञापन

5 of 5 नौकरीपेशा लोगों की मेहनत पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर पड़ सकती है - फोटो : amar ujala