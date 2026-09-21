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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Shukra Vakri 2026 Venus Turns Retrograde on October 3 Know Its Impact on These 3 Zodiac Signs

3 अक्तूबर से शुक्र होंगे वक्री, इन 3 राशियों के लिए बदल सकता है प्रेम और धन का समीकरण

Mon, 21 Sep 2026 11:19 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 21 Sep 2026 11:19 PM IST
सार

ज्योतिष के अनुसार 3 अक्तूबर 2026 को शुक्र वक्री होंगे और करीब 42 दिनों तक उनकी वक्री चाल रहेगी। इस दौरान कुछ राशियों के प्रेम, धन और करियर से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
 

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Shukra Vakri 2026 Venus Turns Retrograde on October 3 Know Its Impact on These 3 Zodiac Signs
शुक्र वक्री 2026 - फोटो : अमर उजाला

वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन, ऐश्वर्य, प्रेम, सुंदरता और सुख-सुविधाओं से जुड़ा ग्रह माना जाता है। कुंडली में शुक्र की स्थिति का संबंध आर्थिक स्थिति, रिश्तों और भौतिक सुखों से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि शुक्र के राशि परिवर्तन और उनकी चाल में होने वाले बदलाव को ज्योतिष की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब 3 अक्तूबर 2026 को शुक्र वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, उनकी इस चाल का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग तरह से देखने को मिल सकता है। ज्योतिष में वक्री गति का अर्थ ग्रह की सामान्य चाल से अलग स्थिति से लिया जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रह से संबंधित विषयों को लेकर पुराने मामलों की समीक्षा, परिस्थितियों में बदलाव और नए अवसरों की व्याख्या की जाती है। शुक्र की वक्री चाल को खासतौर पर प्रेम संबंधों, आर्थिक मामलों, करियर और सुख-सुविधाओं से जोड़कर देखा जाता है। कुछ राशियों के लिए इस दौरान आर्थिक लाभ और प्रगति के अवसर बनने की संभावना बताई जाती है। हालांकि, ज्योतिषीय परिणाम व्यक्ति की जन्मकुंडली के आधार पर अलग हो सकते हैं।

Shukra Vakri 2026 Venus Turns Retrograde on October 3 Know Its Impact on These 3 Zodiac Signs
42 दिनों तक वक्री रहेंगे शुक्र - फोटो : adobe stock

42 दिनों तक वक्री रहेंगे शुक्र
ज्योतिष पंचांग के अनुसार, शुक्र 3 अक्तूबर 2026 को वक्री होंगे और 14 नवंबर 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे। इस तरह शुक्र की वक्री अवधि करीब 42 दिनों की होगी। इस दौरान शुक्र तुला राशि में वक्री गति करेंगे और 14 नवंबर को कन्या राशि में मार्गी होंगे। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, शुक्र की इस चाल का असर सभी राशियों पर अलग-अलग हो सकता है। 

Shukra Vakri 2026 Venus Turns Retrograde on October 3 Know Its Impact on These 3 Zodiac Signs
व्यापार से जुड़े लोगों को नई साझेदारी या नए आइडिया के जरिए लाभ मिल सकता है। - फोटो : amar ujala

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र की वक्री चाल को लाभकारी बताया जा रहा है। शुक्र आपकी राशि के सातवें भाव में वक्री होंगे, जिसे विवाह, प्रेम संबंध और बिजनेस पार्टनरशिप से संबंधित माना जाता है। इस अवधि में रिश्तों में मधुरता बढ़ने और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना बताई गई है। व्यापार से जुड़े लोगों को नई साझेदारी या नए आइडिया के जरिए लाभ मिल सकता है। विदेशी कंपनियों या विदेश से जुड़े कारोबार में भी अवसर बनने की ज्योतिषीय मान्यता है। कारोबार की गति बढ़ने के साथ बाजार में पहचान बनाने के नए मौके मिल सकते हैं।

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Shukra Vakri 2026 Venus Turns Retrograde on October 3 Know Its Impact on These 3 Zodiac Signs
आय के नए स्रोत बनने और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बताई गई है। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि के लिए भी शुक्र की वक्री चाल को आर्थिक और करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस दौरान मंगल दूसरे भाव में रहेंगे और शुक्र-राहु के बीच त्रिकोण संबंध बनने की बात कही जा रही है। इसे आत्मविश्वास, साहस और रचनात्मक क्षमता में बढ़ोतरी से जोड़कर देखा जाता है। आय के नए स्रोत बनने और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बताई गई है। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और शेयर बाजार जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वालों को अपनी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल और अलग सोच के कारण नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। पुराने निवेश या प्रोजेक्ट से अचानक आर्थिक लाभ मिलने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि, निवेश और सट्टेबाजी से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने की सलाह दी जाती है।

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Shukra Vakri 2026 Venus Turns Retrograde on October 3 Know Its Impact on These 3 Zodiac Signs
नौकरीपेशा लोगों की मेहनत पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर पड़ सकती है - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र की वक्री चाल जीवन के कई क्षेत्रों में बदलाव लेकर आने वाली बताई जा रही है। शुक्र इस राशि के चौथे भाव में वक्री होंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इसी भाव में मालव्य राजयोग बनने की बात कही जा रही है। साथ ही लग्न भाव में गुरु की स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। इस अवधि में पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के अवसर बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों की मेहनत पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर पड़ सकती है और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी समय महत्वपूर्ण रह सकता है। वाहन खरीदने, घर, फ्लैट या जमीन में निवेश के अवसर बनने की संभावना बताई जा रही है। कुल मिलाकर, ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार शुक्र की वक्री चाल कर्क राशि के जातकों के लिए कई क्षेत्रों में बदलाव और नए अवसर लेकर आ सकती है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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