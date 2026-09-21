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रत्न शास्त्र: इन लग्न वालों को नहीं पहनना चाहिए मोती, जानें किसके लिए शुभ है यह रत्न

Mon, 21 Sep 2026 11:44 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Mon, 21 Sep 2026 11:44 AM IST
सार

कुंडली में चंद्रमा कमजोर होने पर कई ज्योतिषी मोती पहनने की सलाह देते हैं। हालांकि, हर व्यक्ति के लिए मोती शुभ हो, यह जरूरी नहीं है। इसे केवल फैशन या पसंद के आधार पर पहनने से बचना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन लोगों को मोती धारण करना चाहिए और किन लोगों को इससे बचना चाहिए। 

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मोती किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं? - फोटो : AI

रत्न शास्त्र में मोती को चंद्रमा से जुड़ा रत्न माना जाता है। ज्योतिष में चंद्रमा मन, भावनाओं, मानसिक शांति, संवेदनशीलता और सुख-सुविधाओं का कारक माना गया है। यही वजह है कि कुंडली में चंद्रमा कमजोर होने पर कई ज्योतिषी मोती पहनने की सलाह देते हैं। हालांकि, हर व्यक्ति के लिए मोती शुभ हो, यह जरूरी नहीं है। इसे केवल फैशन या पसंद के आधार पर पहनने से बचना चाहिए।



किन लोगों को मोती नहीं पहनना चाहिए?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न वाले लोगों को बिना कुंडली की जांच किए मोती नहीं पहनना चाहिए। इन लग्नों में चंद्रमा अलग-अलग भावों का स्वामी होते हैं, इसलिए उसे मजबूत करने का प्रभाव भी अलग हो सकता है। हालांकि, केवल लग्न के आधार पर किसी व्यक्ति को मोती के लिए योग्य या अयोग्य मानना सही नहीं है। चंद्रमा की वास्तविक स्थिति भी देखना जरूरी है।
 
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चंद्रमा पहले से मजबूत हो तो सावधानी - फोटो : AI

चंद्रमा पहले से मजबूत हो तो सावधानी
अगर कुंडली में चंद्रमा अपनी राशि कर्क, उच्च राशि वृषभ या किसी शुभ केंद्र-त्रिकोण भाव में मजबूत स्थिति में है, तो बिना आवश्यकता मोती धारण करने से बचने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि रत्न संबंधित ग्रह की शक्ति बढ़ाता है। इसलिए पहले से मजबूत चंद्रमा को और मजबूत करने की जरूरत हर कुंडली में नहीं होती।

राहु-केतु से पीड़ित चंद्रमा में न करें जल्दबाजी
यदि चंद्रमा के साथ राहु या केतु की युति हो अथवा इन ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर हो, तो सिर्फ चंद्रमा को कमजोर मानकर मोती पहनना उचित नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में कुंडली में बने ग्रह योग और चंद्रमा के भाव स्वामित्व को समझना जरूरी होता है।
 

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वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो भी जांच जरूरी - फोटो : adobe stock

वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो भी जांच जरूरी
चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक मानी जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा होने पर हर व्यक्ति को मोती पहनना चाहिए। चंद्रमा किस भाव में है, किन ग्रहों के साथ है, उस पर किसकी दृष्टि है और वर्तमान दशा क्या है, इन सभी बातों का विश्लेषण आवश्यक है।

मकर और कुंभ लग्न वाले रखें खास सावधानी
मकर लग्न में चंद्रमा सप्तम भाव और कुंभ लग्न में छठे भाव का स्वामी होता है। इसलिए इन दोनों लग्नों में मोती धारण करने का निर्णय विशेष सावधानी से किया जाता है। बिना पूरी कुंडली देखे इसे पहनना उचित नहीं माना जाता।

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किन लग्न वालों के लिए मोती हो सकता है शुभ? - फोटो : Adobe stock

किन लग्न वालों के लिए मोती हो सकता है शुभ?
परंपरागत ज्योतिष के अनुसार कर्क, वृश्चिक, मेष और मीन लग्न में मोती को अपेक्षाकृत अनुकूल माना जाता है। इसकी वजह इन लग्नों में चंद्रमा का भाव स्वामित्व है। फिर भी अंतिम निर्णय पूरी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही करना बेहतर माना जाता है।

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केवल चंद्र राशि देखकर न पहनें मोती - फोटो : AI

केवल चंद्र राशि देखकर न पहनें मोती
मोती धारण करने के लिए सिर्फ चंद्र राशि देखना पर्याप्त नहीं है। लग्न, चंद्रमा का भाव, उसकी स्थिति, ग्रहों की युति-दृष्टि और वर्तमान महादशा-अंतरदशा जैसे कारकों को भी देखना चाहिए। इसलिए एक ही चंद्र राशि वाले दो लोगों के लिए मोती को लेकर अलग सलाह हो सकती है। ध्यान रखें कि रत्न धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाना अधिक उचित माना जाता है।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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