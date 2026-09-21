लकी राशियां: इन राशियों के लिए खुशियों भरा रहेगा अक्तूबर-नवंबर और दिसंबर, मिलेगी मनचाही सफलता

Predictions Till December 2026: साल 2026 अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और इसके सिर्फ तीन महीने बाकी हैं। लेकिन यह समय धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहेगा। माना जा रहा है कि, जहां इन महीनों में कई बड़े त्योहारों का संयोग बनेगा, वहीं ग्रहों की चाल का भी जातकों के जीवन पर खास प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्योतिषियों की मानें, तो अक्तूबर माह में 2026 का बड़ा गोचर होने वाला है, जब नवग्रहों के गुरु बृहस्पति का गोचर सिंह राशि में होगा। इसके अलावा राहु-केतु भी अपनी चाल बदलेंगे। वहीं, ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन और युति निर्माण का शुभ असर भी कई राशि वालों के लिए खास रहेगा। ऐसे में इन सभी ग्रहों की चाल के प्रभाव से कुछ राशि वालों को मनचाही सफलता, रिश्तों में प्रेम और नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही सभी अटके काम मनचाहे तरीकों से पूर्ण होने के योग हैं। आइए इन लकी राशियों को जानते हैं।