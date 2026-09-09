हरतालिका तीज पर बन रहा दुर्लभ संयोग, इन 4 राशियों की महिलाओं के लिए खुलेंगे सौभाग्य और समृद्धि के रास्ते

1 of 5 हरतालिका तीज 2026 4 राशियों की चमकेगी किस्मत - फोटो : AI







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इस बार हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का संयोग धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। हिंदू धर्म में दोनों ही पर्वों का विशेष महत्व है। एक ओर हरतालिका तीज पर महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती हैं, वहीं गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना की जाती है। ऐसे में इन दोनों पर्वों का शुभ प्रभाव कई राशियों के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस विशेष समय का प्रभाव कुछ राशियों पर अधिक अनुकूल रहने वाला है। खासतौर पर कुछ राशि के जातकों के लिए यह अवधि तरक्की, आर्थिक मजबूती और नए अवसर लेकर आ सकती है। लंबे समय से जिन कामों में अड़चनें आ रही थीं, उनमें गति आने के योग बन सकते हैं। हालांकि, ज्योतिषीय भविष्यवाणियां संभावनाओं पर आधारित होती हैं और वास्तविक परिणाम व्यक्ति के कर्म तथा परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं।

2 of 5 लंबे समय से रुके हुए कार्यों को दोबारा शुरू करने का अवसर मिल सकता है। - फोटो : amarujala

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय उत्साह और नई ऊर्जा लेकर आ सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्यों को दोबारा शुरू करने का अवसर मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए संपर्क और कारोबारी अवसर सामने आने की संभावना है। आर्थिक मामलों में भी समय अनुकूल रह सकता है। यदि किसी योजना या प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम चल रहा है, तो उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। हालांकि, जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने के बजाय अच्छी तरह विचार करना लाभकारी रहेगा।

3 of 5 नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं - फोटो : amarujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह शुभ अवधि करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं और पहले से नौकरी कर रहे जातकों को पद या जिम्मेदारी में बदलाव देखने को मिल सकता है। आय के नए साधन बनने की संभावना भी जताई जा रही है। व्यापार करने वालों को नए ग्राहकों या साझेदारों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। परिवार का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे।

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4 of 5 धन से जुड़ी परेशानियों में कमी आने और आय को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने का अवसर मिल सकता है। - फोटो : amarujala

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह संयोग आर्थिक दृष्टि से राहत देने वाला हो सकता है। धन से जुड़ी परेशानियों में कमी आने और आय को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने का अवसर मिल सकता है। पुराने आर्थिक मामलों को सुलझाने में भी सफलता मिल सकती है। यदि आप किसी नए निवेश या योजना पर विचार कर रहे हैं, तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। परिवार और करीबी लोगों के साथ संबंधों में भी मधुरता आने के संकेत हैं। मेहनत और सही रणनीति के दम पर आने वाले समय में अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

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5 of 5 कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है और पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के अवसर बन सकते हैं। - फोटो : amarujala