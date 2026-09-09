फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Hartalika Teej Brings a Rare Cosmic Combination These 4 Zodiac Signs Could See a Rise in Fortune

हरतालिका तीज पर बन रहा दुर्लभ संयोग, इन 4 राशियों की महिलाओं के लिए खुलेंगे सौभाग्य और समृद्धि के रास्ते

Wed, 09 Sep 2026 10:35 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 09 Sep 2026 10:35 PM IST
सार

Hartalika Teej Zodiac Signs: हरतालिका तीज इस बार बेहद खास मानी जा रही है। ग्रह-नक्षत्रों के दुर्लभ संयोग से कुछ राशियों की महिलाओं के लिए सौभाग्य, धन और समृद्धि के नए रास्ते खुल सकते हैं।

विज्ञापन
Hartalika Teej Brings a Rare Cosmic Combination These 4 Zodiac Signs Could See a Rise in Fortune
हरतालिका तीज 2026 4 राशियों की चमकेगी किस्मत - फोटो : AI

इस बार हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का संयोग धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। हिंदू धर्म में दोनों ही पर्वों का विशेष महत्व है। एक ओर हरतालिका तीज पर महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना करती हैं, वहीं गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आराधना की जाती है। ऐसे में इन दोनों पर्वों का शुभ प्रभाव कई राशियों के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस विशेष समय का प्रभाव कुछ राशियों पर अधिक अनुकूल रहने वाला है। खासतौर पर कुछ राशि के जातकों के लिए यह अवधि तरक्की, आर्थिक मजबूती और नए अवसर लेकर आ सकती है। लंबे समय से जिन कामों में अड़चनें आ रही थीं, उनमें गति आने के योग बन सकते हैं। हालांकि, ज्योतिषीय भविष्यवाणियां संभावनाओं पर आधारित होती हैं और वास्तविक परिणाम व्यक्ति के कर्म तथा परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं।

Hartalika Teej Brings a Rare Cosmic Combination These 4 Zodiac Signs Could See a Rise in Fortune
लंबे समय से रुके हुए कार्यों को दोबारा शुरू करने का अवसर मिल सकता है। - फोटो : amarujala

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए यह समय उत्साह और नई ऊर्जा लेकर आ सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्यों को दोबारा शुरू करने का अवसर मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए संपर्क और कारोबारी अवसर सामने आने की संभावना है। आर्थिक मामलों में भी समय अनुकूल रह सकता है। यदि किसी योजना या प्रोजेक्ट पर लंबे समय से काम चल रहा है, तो उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। हालांकि, जल्दबाजी में कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने के बजाय अच्छी तरह विचार करना लाभकारी रहेगा।

Hartalika Teej Brings a Rare Cosmic Combination These 4 Zodiac Signs Could See a Rise in Fortune
नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं - फोटो : amarujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए यह शुभ अवधि करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं और पहले से नौकरी कर रहे जातकों को पद या जिम्मेदारी में बदलाव देखने को मिल सकता है। आय के नए साधन बनने की संभावना भी जताई जा रही है। व्यापार करने वालों को नए ग्राहकों या साझेदारों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। परिवार का सहयोग मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
Hartalika Teej Brings a Rare Cosmic Combination These 4 Zodiac Signs Could See a Rise in Fortune
धन से जुड़ी परेशानियों में कमी आने और आय को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने का अवसर मिल सकता है। - फोटो : amarujala

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह संयोग आर्थिक दृष्टि से राहत देने वाला हो सकता है। धन से जुड़ी परेशानियों में कमी आने और आय को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने का अवसर मिल सकता है। पुराने आर्थिक मामलों को सुलझाने में भी सफलता मिल सकती है। यदि आप किसी नए निवेश या योजना पर विचार कर रहे हैं, तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। परिवार और करीबी लोगों के साथ संबंधों में भी मधुरता आने के संकेत हैं। मेहनत और सही रणनीति के दम पर आने वाले समय में अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

विज्ञापन
Hartalika Teej Brings a Rare Cosmic Combination These 4 Zodiac Signs Could See a Rise in Fortune
कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है और पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के अवसर बन सकते हैं। - फोटो : amarujala

मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए यह समय मेहनत के साथ-साथ भाग्य का सहयोग लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है और पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के अवसर बन सकते हैं। जो लोग लंबे समय से किसी उपलब्धि का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को विस्तार के नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक रूप से भी स्थिति मजबूत होने की संभावना है। नई योजनाओं पर काम करने और भविष्य के लिए ठोस रणनीति बनाने का यह अच्छा समय हो सकता है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed