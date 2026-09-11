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शुक्र गोचर: शुक्र की बदली चाल से इन 4 राशियों की लव लाइफ में आएगी मिठास, अगले दो हफ्ते होंगे शानदार

Fri, 11 Sep 2026 12:45 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 11 Sep 2026 12:45 PM IST
सार

वर्तमान में शुक्र तुला राशि में विराजमान हैं और 24 अक्टूबर तक स्वाति नक्षत्र में रहने की बात कही जा रही है। इस दौरान कुछ जातकों को नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति और निजी जीवन से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ये 4 राशियां कौन सी हैं।

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Shukra swati nakshatra gochar 2026 11 september lucky zodiac signs love life
शुक्र नक्षत्र परिवर्तन 2026 4 राशियों को होगा लाभ - फोटो : AI

ज्योतिष की दृष्टि से सितंबर का दूसरा सप्ताह कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। इसी दौरान सुख-सुविधा, प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य और आर्थिक समृद्धि से जुड़े ग्रह शुक्र अपने नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे। 11 सितंबर 2026 को शुक्र चित्रा नक्षत्र से निकलकर स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु माने जाते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शुक्र और राहु के इस नक्षत्र संबंध का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ सकता है, लेकिन चार राशियों के लिए यह बदलाव विशेष रूप से सकारात्मक माना जा रहा है।



फिलहाल शुक्र तुला राशि में विराजमान हैं और 24 अक्तूबर तक स्वाति नक्षत्र में रहने की बात कही जा रही है। इस दौरान कुछ जातकों को नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति और निजी जीवन से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

शुक्र गोचर: आज शुक्र का राहु के नक्षत्र में प्रवेश, इन 3 राशियों के प्रेम जीवन में आ सकती हैं मुश्किलें
Shukra swati nakshatra gochar 2026 11 september lucky zodiac signs love life
वृषभ राशि - फोटो : amarujala

वृषभ राशि- करियर में तरक्की के बनेंगे अवसर

  • वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन करियर के लिहाज से अनुकूल रह सकता है।
  • नौकरीपेशा लोगों को अपने काम का उचित फल मिल सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा।
  • नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ पद और आय में वृद्धि के योग बन सकते हैं।
  • व्यापार करने वालों को नए सौदे या काम के अवसर मिल सकते हैं।
  • साझेदारी से जुड़े व्यवसाय में भी आर्थिक लाभ की संभावना है। लंबे समय से रुके कार्यों में तेजी आ सकती है।
     
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कर्क राशि - फोटो : amarujala

कर्क राशि- आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

  • कर्क राशि के जातकों के लिए यह बदलाव आर्थिक मामलों में राहत लेकर आ सकता है।
  • आय के साधनों में वृद्धि होने के साथ जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ सकती हैं।
  • प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है।
  • इस दौरान व्यक्तित्व में निखार आने से सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता भी बढ़ सकती है।
  • प्रेम संबंधों में सकारात्मकता और परिवार में सुखद माहौल रहने की संभावना है।

 
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तुला राशि - फोटो : amarujala

तुला राशि- आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा में इजाफा

  • तुला राशि शुक्र की स्वामित्व वाली राशि है, इसलिए इस राशि के लिए यह परिवर्तन खास माना जा रहा है।
  • स्वाति नक्षत्र में शुक्र के पहुंचने से आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है।
  • कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमता और नेतृत्व कौशल की सराहना हो सकती है।
  • नौकरी या व्यापार में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं।
  • आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ जीवनसाथी का सहयोग भी मिलेगा। कोई शुभ समाचार आपको प्रसन्न कर सकता है।
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कुंभ राशि - फोटो : amarujala

कुंभ राशि- अचानक आर्थिक लाभ के संकेत

  • कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन धन से जुड़े मामलों में लाभकारी रह सकता है।
  • अचानक किसी स्रोत से आर्थिक फायदा मिलने की संभावना है।
  • लंबे समय से चल रही आर्थिक परेशानी या कर्ज से राहत का रास्ता बन सकता है।
  • व्यापारियों को अटके हुए प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने का मौका मिल सकता है।
  • परिवार की ओर से भी कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है।

 
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