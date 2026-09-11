शुक्र गोचर: शुक्र की बदली चाल से इन 4 राशियों की लव लाइफ में आएगी मिठास, अगले दो हफ्ते होंगे शानदार

ज्योतिष की दृष्टि से सितंबर का दूसरा सप्ताह कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। इसी दौरान सुख-सुविधा, प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य और आर्थिक समृद्धि से जुड़े ग्रह शुक्र अपने नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे। 11 सितंबर 2026 को शुक्र चित्रा नक्षत्र से निकलकर स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु माने जाते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शुक्र और राहु के इस नक्षत्र संबंध का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ सकता है, लेकिन चार राशियों के लिए यह बदलाव विशेष रूप से सकारात्मक माना जा रहा है।