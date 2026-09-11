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साप्ताहिक राशिफल: सितंबर के तीसरे सप्ताह में इन 4 राशियों को मिलेंगे नए अवसर, पढ़ें 12 राशियों का हाल

Fri, 11 Sep 2026 01:02 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 11 Sep 2026 01:02 PM IST
सार

साप्ताहिक राशिफल (14 से 20 सितंबर): सितंबर का तीसरा सप्ताह धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं 14 से 20 सितंबर 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल।

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Weekly Horoscope 14 to 20 September 2026 saptahik rashifal in hindi
साप्ताहिक राशिफल 14 से 20 सितंबर 2026 - फोटो : AI

सितंबर का तीसरा सप्ताह यानी 14 से 20 सितंबर 2026 ज्योतिषीय दृष्टि से कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तनों के कारण खास रहने वाला है। इस सप्ताह 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बुद्धि, कार्यक्षमता, स्वास्थ्य और नौकरी से जुड़े मामलों पर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे, जिसका असर साहस, ऊर्जा, पारिवारिक जीवन और आर्थिक फैसलों पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सप्ताह की शुरुआत गणेश चतुर्थी और हरितालिका तीज जैसे महत्वपूर्ण पर्वों के साथ होगी। ग्रहों की इन बदलती स्थितियों के कारण कुछ राशियों के लिए करियर और धन के मामले में नए अवसर बन सकते हैं, जबकि कुछ जातकों को जल्दबाजी, विवाद और खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। आइए जानते हैं 14 से 20 सितंबर 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल।

Weekly Horoscope 14 to 20 September 2026 saptahik rashifal in hindi
weekly rashifal - फोटो : amar ujala

मेष
मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अभिमान और अपमान से बचने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ बात-व्यवहार करते समय खूब सावधानी बरतें और क्रोध में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। सप्ताह के पूर्वार्ध में खर्च की अधिकता रहेगी। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी भी योजना में धन निवेश करने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। पूरे सप्ताह कारोबार में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। मार्केट में फंसे धन को निकालने के लिए आपको खूब परिश्रम और प्रयास करना होगा।

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में लोगों के साथ तालमेल बिठाते हुए काम करना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके काम में बाधा डालने का कार्य करेंगे। ऐसे में आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और पूरा होने से पहले उसका खुलासा भूलकर भी न करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से जुड़ी कोई समस्या आपकी चिंता का कारण बन सकती है। यदि अचानक से आपके सिर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। घर-परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर अनबन होने की आशंका है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ आगे बढ़ें।

उपाय: प्रतिदिन मां सरस्वती की उपासना में श्री सरस्वती अष्टकम् का पाठ करें।

 

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weekly rashifal - फोटो : amar ujala

वृषभ
वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक है। इस सप्ताह किसी भी कार्य में लापरवाही या जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना आपको आर्थिक नुकसान और परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रिय व्यक्ति की खराब सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। इस दौरान पारिवारिक उलझनों के कारण आपका कामकाज भी प्रभावित होगा। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर विश्वास न करें और किसी भी बड़े निर्णय को लेते समय खूब सावधानी बरतें।

इस सप्ताह आपको धन खूब सोच समझकर खर्च करें तथा किसी को उधार देने से बचें। नौकरीपेशा लोगों के कामकाज में अचानक से बड़ा बदलाव हो सकता है। अनचाही जगह पर स्थानांतरण से मन उदास रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि, भवन आदि से जुड़े मामले आपकी चिंता का कारण बनेंगे। इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों को दूसरों के भरोसे काम करने से बचना चाहिए। रिश्ते-नाते की दृष्टि से पूरा सप्ताह विपरीत फल लिए हुए है। अपने भी पराये जैसा व्यवहार कर सकते हैं, जिससे मन दुखी रहेगा। कठिन समय में लव पार्टनर की ओर मिलने वाली मदद संबल प्रदान करेगी।

उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा में चालीसा का पाठ करें।
 

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weekly rashifal - फोटो : amar ujala

मिथुन
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा आपाधापी भरा रहेगा लेकिन आपके द्वारा किया गया प्रयास और परिश्रम इस सप्ताह रंग लाएगा। कार्यक्षेत्र में अपने अधीनस्थों की मदद से टारगेट को समय पर पूरा करने में कामयाब होंगे। व्यवसाय में प्रगति होगी। कारोबार के सिलसिले में सप्ताह के पूर्वार्ध में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा सुखद एवं नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य कहा जाएगा। इस सप्ताह जहां आय के नये स्रोत बनेंगे और धन लाभ होगा तो वहीं सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों को क्रय करने पर खर्च भी खूब होगा।

सप्ताह के उत्तरार्ध का समय पूर्वार्ध के मुकाबले थोड़ा चुनौती भरा रहेगा और विरोधी आपके कामकाज में अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन आप अपने शुभचिंतकों की मदद से सभी बाधाओं को पार करते हुए मनचाही सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप भूमि-भवन के क्रय-विक्रय की योजना बना रहे हैं तो सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपको इस दिशा में मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति संभव है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर उसके साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे।

उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की विधि-विधान से पूजा तथा मधुराष्टकम् का पाठ करें।
 

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weekly rashifal - फोटो : amar ujala

कर्क
कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी क्योंकि आपकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपका मन कुछेक चीजों को लेकर परेशान रहेगा। इस दौरान कार्यक्षेत्र में विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे लेकिन अपने शुभचिंतकों और सीनियर की मदद से आप हर संकट से उबरने में कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत भले ही आपके लिए चुनौती भरी रहे लेकिन मध्य के बाद सौभाग्य आपके साथ बना रहेगा।

आप अपने इष्ट-मित्रों की मदद से अटके हुए कार्यों को पूरा करने में कामयाब होंगे। आप पाएंगे कि आपकी उन्नति के द्वार स्वत: ही खुलते जा रहे हैं। यदि भूमि-भवन से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से वह दूर हो जाएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों में खूब रमेगा। इस दौरान अचानक से तीर्थाटन भी संभव है। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवनसाथी की उन्नति एवं प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। छात्र वर्ग को परिश्रम का पूरा फल प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा का सपना पूरा होगा।

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करते हुए लिंगाष्टकं का पाठ करें।
 

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