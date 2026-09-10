लकी राशियां: 12 साल बाद गुरु का होगा सिंह में महागोचर, इन 3 राशि के लोग होंगे मालामाल और चमकेगी किस्मत

Guru Gochar 2026: अगले महीने गुरु का बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वह 31 अक्तूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 01 मिनट पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार, गुरु एक राशि में करीब 1 साल तक रहते हैं, लेकिन अतिचारी गति के कारण इस बार वह जल्दी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु ज्ञान, संतान, बुद्धि और विवाह के कारक ग्रह हैं, जबकि सिंह सूर्य की राशि है, जिसे आत्मविश्वास और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में ग्रहों का यह अनोखा संयोग कुछ राशि वालों के लिए सफलता, सम्मान और तरक्की के नए अवसर लेकर आ सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के कई रास्ते खुल सकते हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार के योग बन सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इन लकी राशियों के बारे में।