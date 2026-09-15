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17 सितंबर को सूर्य बदलेंगे राशि, जानिए मेष से लेकर कन्या राशि तक के लिए कैसा रहेगा आने वाला समय ?

Tue, 15 Sep 2026 02:13 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 15 Sep 2026 02:13 PM IST
सार

17 सितंबर को सूर्य अपनी स्वराशि सिंह से निकलकर कन्या राशि में गोचर करने वाले है, जिससे कुछ राशि वालों को धन लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। 

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सूर्य का कन्या राशि में गोचर और प्रभाव - फोटो : अमर उजाला

वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, मान-सम्मान, नेतृत्वक्षमता और ऊर्जा का कारक माना जाता है। सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति के नाम जाता है। जब-जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो इसका व्यापक असर नौकरी, व्यापार, सेहत, परिवार, सरकारी नौकरी , मान-सम्मान और आर्थिक मामलों पर अवश्य ही पड़ता है। ग्रहों के राजा सूर्य 17 सितंबर को सिंह राशि की यात्रा को विराम देते हुए कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य 18 अक्तूबर तक इस राशि में रहेंगे फिर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने से इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं। 

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मेष राशि - फोटो : amar ujala
मेष राशि
सूर्य आपकी राशि से छठे भाव में रहेगा। ऐसे में सूर्य का कन्या राशि में गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। आप अपने विरोधियों को परस्त करने में कामयाब होंगे। नौकरी में बेहतर असवरों की प्राप्ति होगी। 
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वृषभ राशि - फोटो : amar ujala
वृषभ राशि
आपकी राशि में सूर्य का गोचर पंचम भाव में होगा, जिससे आपको मिले-जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहेगी। संतान की तरफ से आपको कोई अच्छी सूचना सुनने को मिल सकती है। लेकिन आपको इस दौरान क्रोध और अंहकार से बचकर रहना होगा। 
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मिथुन राशि - फोटो : amar ujala
मिथुन राशि
सूर्य का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए उनके चौथे भाव में होगा जिससे सुख-सुविधाओं में कमी आने के संकेत हैं। घर पर मतभेद पैदा हो सकता है और माता जी की सेहत में आपको आपरवाही न करें। नौकरी में आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। 
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कर्क राशि - फोटो : amar ujala
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे ऐसे में आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस दौरान आप किसी मामले में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी मेहनत और कार्य करने की क्षमता की सराहना होगी। 

सूर्य कन्या गोचर: 17 सितंबर से इन राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन, करियर में मिलेगी मनचाही सफलता
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