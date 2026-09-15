वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता, मान-सम्मान, नेतृत्वक्षमता और ऊर्जा का कारक माना जाता है। सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति के नाम जाता है। जब-जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो इसका व्यापक असर नौकरी, व्यापार, सेहत, परिवार, सरकारी नौकरी , मान-सम्मान और आर्थिक मामलों पर अवश्य ही पड़ता है। ग्रहों के राजा सूर्य 17 सितंबर को सिंह राशि की यात्रा को विराम देते हुए कन्या राशि में गोचर करेंगे। सूर्य 18 अक्तूबर तक इस राशि में रहेंगे फिर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने से इसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं।
17 सितंबर को सूर्य बदलेंगे राशि, जानिए मेष से लेकर कन्या राशि तक के लिए कैसा रहेगा आने वाला समय ?
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 15 Sep 2026 02:13 PM IST
सार
17 सितंबर को सूर्य अपनी स्वराशि सिंह से निकलकर कन्या राशि में गोचर करने वाले है, जिससे कुछ राशि वालों को धन लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
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