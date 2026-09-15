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शनि मार्गी 2026: कब से शनि चलेंगे सीधी चाल, शनि के मार्गी होने पर इन राशियों को मिलेंगे धन लाभ के अच्छे मौके

Tue, 15 Sep 2026 05:39 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 15 Sep 2026 05:39 PM IST
सार

ज्योतिष में शनि का विशेष महत्व होता है। शनि एक राशि में करीब ढ़ाई वर्षों तक रहते हैं, इस दौरान समय-समय पर मार्गी और वक्री भी होते रहते हैं। 

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saturn shani margi 2026 on 11 december get these zodiac sign will be lucky
शनि मीन राशि में मार्गी - फोटो : Amar Ujala

ज्योतिष में शनि की चाल का विशेष महत्व होता है। शनि सभी ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह होते हैं और ये एक मात्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी साढ़ेसाती और ढैय्या लगी होती है। शनि करीब ढाई वर्षों में राशि बदलते हैं और समय पर वक्री और मार्गी होते हैं। जिसका प्रभाव लंबे समय तक सभी राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। आपको बता दें शनि 27 जुलाई 2026 से वक्री हैं यानी उल्टी चाल से चल रहे हैं, जिसके कारण कई राशियों के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। शनि की वक्री चाल से कई राशि वालों को कामों में रुकावटें आने लगती है। परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तमाम कोशिशें करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होते हैं जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने लगता है। अब शनि 11 दिसंबर 2026 को मार्गी होंगे, जिससे कुछ राशि वालों को अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। 

saturn shani margi 2026 on 11 december get these zodiac sign will be lucky
वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि 
शनि के मार्गी होने से वृषभ राशि वालों को नौकरी में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी। लंबे समय समय चली आ रही परेशानियों का अंत होगा। इस दौरान कोई नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है। धन लाभ के कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। 

saturn shani margi 2026 on 11 december get these zodiac sign will be lucky
मिथुन राशि - फोटो : amar ujala
मिथुन राशि 
मिथुन राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल आपको कई तरह के राहत पहुंचाने का काम कर सकती है। जो लोग नौकरी में बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं उनको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अटके हुए काम पूरे होंगे। कुछ पुराने मामलों में आपको राहत मिलेगी। मानसिक सुख-शांति की प्राप्ति होगी। 
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कन्या राशि - फोटो : amar ujala
कन्या राशि
शनि के मार्गी होने का अच्छा प्रभाव कन्या राशि वालों के ऊपर देखने को मिलेगा। अधूरे काम पूरे होने की पूरी संभावना है। नौकरी पेशा जातकों को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। इस दौरान शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। बिजनेस से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। 

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तुला राशि - फोटो : amar ujala
तुला राशि
शनि का वक्री से मार्गी होने पर 11 दिसंबर के बाद से करियर में बड़ी राहत मिल सकती है। नए-नए मौके आपके हाथ लग सकते हैं। बिजनेस में रुका हुआ काम दोबारा से शुरू हो सकता है। धन के मामले में आपको कुछ अच्छे अवसर हाथ लगेंगे। 
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