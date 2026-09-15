शनि मार्गी 2026: कब से शनि चलेंगे सीधी चाल, शनि के मार्गी होने पर इन राशियों को मिलेंगे धन लाभ के अच्छे मौके

1 of 7 शनि मीन राशि में मार्गी - फोटो : Amar Ujala







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ज्योतिष में शनि की चाल का विशेष महत्व होता है। शनि सभी ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह होते हैं और ये एक मात्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी साढ़ेसाती और ढैय्या लगी होती है। शनि करीब ढाई वर्षों में राशि बदलते हैं और समय पर वक्री और मार्गी होते हैं। जिसका प्रभाव लंबे समय तक सभी राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। आपको बता दें शनि 27 जुलाई 2026 से वक्री हैं यानी उल्टी चाल से चल रहे हैं, जिसके कारण कई राशियों के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। शनि की वक्री चाल से कई राशि वालों को कामों में रुकावटें आने लगती है। परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तमाम कोशिशें करने के बाद भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होते हैं जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलने लगता है। अब शनि 11 दिसंबर 2026 को मार्गी होंगे, जिससे कुछ राशि वालों को अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है।

2 of 7 वृषभ राशि - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

शनि के मार्गी होने से वृषभ राशि वालों को नौकरी में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी। लंबे समय समय चली आ रही परेशानियों का अंत होगा। इस दौरान कोई नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है। धन लाभ के कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं।

3 of 7 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल आपको कई तरह के राहत पहुंचाने का काम कर सकती है। जो लोग नौकरी में बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं उनको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अटके हुए काम पूरे होंगे। कुछ पुराने मामलों में आपको राहत मिलेगी। मानसिक सुख-शांति की प्राप्ति होगी।

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4 of 7 कन्या राशि - फोटो : amar ujala

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5 of 7 तुला राशि - फोटो : amar ujala