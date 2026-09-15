राशिफल 16 सितंबर: सिंह, वृश्चिक और मकर राशि वालों को मिलेगा किस्मत का साथ, धन लाभ के साथ बढ़ेगा मान-सम्मान

1 of 13 16 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala







Link Copied



Aaj Ka Rashifal 16 September 2026: आज 16 सितंबर 2026 का दिन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर राशि के जातकों के लिए दिन की परिस्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं। किसी को करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, तो किसी को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं प्रेम संबंधों, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के मामले में भी आज कुछ खास संकेत मिल सकते हैं। यहां जानिए आज आपके काम, नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़े संभावित ज्योतिषीय संकेत। साथ ही जानें कि आज आपको किन मामलों में सफलता मिल सकती है और किन परिस्थितियों में सावधानी बरतना बेहतर रहेगा। अपना दैनिक राशिफल पढ़ें और जानें 16 सितंबर 2026 का आज का भविष्यफल।

2 of 13 daily rashifal - फोटो : amar ujala

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए काफी सार्थक रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और किसी महत्वपूर्ण काम में सकारात्मक परिणाम मिलने से आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। किसी बेहद करीबी मित्र की मदद से कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। परिवार की ओर से कोई अच्छी खबर आपका मन प्रसन्न कर देगी, वहीं जीवनसाथी के साथ बिताया समय रिश्ते में मिठास बढ़ाएगा। विद्यार्थियों को प्लेसमेंट के अच्छे अवसर मिल सकते हैं और प्रेम संबंधों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहिए। कारोबार को सोशल मीडिया के माध्यम से विस्तार देने का अच्छा मौका मिल सकता है। आर्थिक रूप से भी राहत मिलेगी और कहीं अटका हुआ धन वापस आने की संभावना है।

3 of 13 daily rashifal - फोटो : amar ujala

वृष राशि

आज परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और पहले से बनाई गई योजनाओं में से कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। विद्यार्थियों के करियर में ऐसा बदलाव आ सकता है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। सोशल मीडिया या ऑनलाइन क्षेत्र से जुड़े लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिससे आगे चलकर लाभ मिलेगा। कारोबार में कुछ लोग आपका साथ देंगे और दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी बड़ी कंपनी से प्रस्ताव मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा। त्वचा संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए विशेषज्ञ से सलाह लेने का विचार लाभकारी रहेगा।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 13 daily rashifal - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

आज आप अपने लक्ष्य को लेकर काफी गंभीर नजर आएंगे और उन्हें हासिल करने के लिए नई योजना बना सकते हैं। अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है और अप्रत्याशित धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। किसी अपने की मदद से वह काम भी आसान हो जाएगा, जिसे लेकर आप कुछ समय से चिंतित थे। धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है और यह यात्रा मन को सुकून देगी। दिन के दौरान आपका कोई ऐसा कार्य सामने आ सकता है, जिसकी वजह से आपको लोगों के बीच सम्मान और प्रशंसा प्राप्त होगी।

विज्ञापन

5 of 13 daily rashifal - फोटो : amar ujala