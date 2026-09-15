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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 16 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 16 सितंबर: सिंह, वृश्चिक और मकर राशि वालों को मिलेगा किस्मत का साथ, धन लाभ के साथ बढ़ेगा मान-सम्मान

Tue, 15 Sep 2026 03:36 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 15 Sep 2026 03:36 PM IST
सार

16 सितंबर 2026 का राशिफल आपके दिन से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। जानिए आज का राशिफल और अपने प्रेम, करियर, धन व स्वास्थ्य से जुड़े जरूरी ज्योतिषीय संकेत।

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Today Prediction Horoscope of 16 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
16 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Aaj Ka Rashifal 16 September 2026: आज 16 सितंबर 2026 का दिन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर राशि के जातकों के लिए दिन की परिस्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं। किसी को करियर और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, तो किसी को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं प्रेम संबंधों, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य के मामले में भी आज कुछ खास संकेत मिल सकते हैं। यहां जानिए आज आपके काम, नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़े संभावित ज्योतिषीय संकेत। साथ ही जानें कि आज आपको किन मामलों में सफलता मिल सकती है और किन परिस्थितियों में सावधानी बरतना बेहतर रहेगा। अपना दैनिक राशिफल पढ़ें और जानें 16 सितंबर 2026 का आज का भविष्यफल।

Today Prediction Horoscope of 16 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
daily rashifal - फोटो : amar ujala

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए काफी सार्थक रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और किसी महत्वपूर्ण काम में सकारात्मक परिणाम मिलने से आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। किसी बेहद करीबी मित्र की मदद से कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। परिवार की ओर से कोई अच्छी खबर आपका मन प्रसन्न कर देगी, वहीं जीवनसाथी के साथ बिताया समय रिश्ते में मिठास बढ़ाएगा। विद्यार्थियों को प्लेसमेंट के अच्छे अवसर मिल सकते हैं और प्रेम संबंधों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करना चाहिए। कारोबार को सोशल मीडिया के माध्यम से विस्तार देने का अच्छा मौका मिल सकता है। आर्थिक रूप से भी राहत मिलेगी और कहीं अटका हुआ धन वापस आने की संभावना है।

Today Prediction Horoscope of 16 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
daily rashifal - फोटो : amar ujala

वृष राशि
आज परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और पहले से बनाई गई योजनाओं में से कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है। विद्यार्थियों के करियर में ऐसा बदलाव आ सकता है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। सोशल मीडिया या ऑनलाइन क्षेत्र से जुड़े लोगों की मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिससे आगे चलकर लाभ मिलेगा। कारोबार में कुछ लोग आपका साथ देंगे और दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी बड़ी कंपनी से प्रस्ताव मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा। त्वचा संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए विशेषज्ञ से सलाह लेने का विचार लाभकारी रहेगा।

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Today Prediction Horoscope of 16 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
daily rashifal - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
आज आप अपने लक्ष्य को लेकर काफी गंभीर नजर आएंगे और उन्हें हासिल करने के लिए नई योजना बना सकते हैं। अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है और अप्रत्याशित धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। किसी अपने की मदद से वह काम भी आसान हो जाएगा, जिसे लेकर आप कुछ समय से चिंतित थे। धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है और यह यात्रा मन को सुकून देगी। दिन के दौरान आपका कोई ऐसा कार्य सामने आ सकता है, जिसकी वजह से आपको लोगों के बीच सम्मान और प्रशंसा प्राप्त होगी।

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कर्क राशि
आज का दिन मिला-जुला रहेगा, लेकिन समझदारी से काम लेने पर आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह या सहायता किसी महत्वपूर्ण काम में काफी उपयोगी साबित होगी। परिवार के साथ मनोरंजन का कार्यक्रम बन सकता है और घर में अच्छा माहौल रहेगा। हालांकि पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें और अनावश्यक आर्थिक जोखिम लेने से बचें। बीती हुई बातों को बार-बार सोचकर अपना वर्तमान खराब न करें। कामकाज की स्थिति मजबूत रहेगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाएंगे। ऑफिस में किसी सहकर्मी से बहस या तर्क-वितर्क करने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों, खासकर गायन से जुड़े लोगों के लिए कोई नया अवसर सामने आ सकता है।

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