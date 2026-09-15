16 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 15 Sep 2026 06:56 PM IST
सार
16 September Ka Panchang: 16 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर तुला राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 16 September: 16 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि सुबह 09 बजकर 01 मिनट तक रहेगी ,फिर इसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। इस तिथि पर विशाखा नक्षत्र और वैधृति योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव होते हैं। आइए जानते हैं 16 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
कोई नहीं
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 16 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:07
सूर्यास्त का समय- 18:17
चन्द्रोदय- 10:53
चन्द्रास्त- 21:21
आज का अशुभ मुहूर्त - 16 सितंबर 2026
गुलिक काल- 10:41 − 12:12
राहुकाल: 12:12 − 13:43
यमगण्ड: 07:38 − 09:09
16 सितंबर 2026, बुधवार के दिन का चौघड़िया
लाभ - 06:06 - 07:37
अमृत - 07:37 - 09:08
काल - 09:08 - 10:40
शुभ - 10:40 - 12:11
रोग - 12:11 - 13:42
उद्वेग - 13:42 - 15:14
चर -15:14 - 16:45
लाभ -16:45 - 18:16
16 सितंबर 2026, बुधवार की रात का चौघड़िया
उद्वेग - 18:16 - 19:45
शुभ- 19:45 - 21:14
अमृत - 21:14 - 22:43
चर - 22:43 - 00:11, 17 September
रोग - 00:11 - 01:40, 17 September
काल - 01:40 - 03:09, 17 September
लाभ - 03:09 - 04:37, 17 September
उद्वेग - 04:37 - 06:06, 17 September
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आज का पंचांग- 16 सितंबर 2026
|तिथि
|पंचमी
|09:01 तक
|नक्षत्र
|विशाखा
|17:19 तक
|प्रथम करण
|बालवा
|09:01 तक
|द्वितीय करण
|कौवाला
|21:52 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|बुधवार
|योग
|वैधृति
|12:14 तक
|सूर्योदय
|06:07
|सूर्यास्त
|18:17
|चंद्रमा
|तुला राशि में
|राहुकाल
|12:12 − 13:43
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|कोई नहीं
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
कोई नहीं
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 16 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:07
सूर्यास्त का समय- 18:17
चन्द्रोदय- 10:53
चन्द्रास्त- 21:21
आज का अशुभ मुहूर्त - 16 सितंबर 2026
गुलिक काल- 10:41 − 12:12
राहुकाल: 12:12 − 13:43
यमगण्ड: 07:38 − 09:09
16 सितंबर 2026, बुधवार के दिन का चौघड़िया
लाभ - 06:06 - 07:37
अमृत - 07:37 - 09:08
काल - 09:08 - 10:40
शुभ - 10:40 - 12:11
रोग - 12:11 - 13:42
उद्वेग - 13:42 - 15:14
चर -15:14 - 16:45
लाभ -16:45 - 18:16
16 सितंबर 2026, बुधवार की रात का चौघड़िया
उद्वेग - 18:16 - 19:45
शुभ- 19:45 - 21:14
अमृत - 21:14 - 22:43
चर - 22:43 - 00:11, 17 September
रोग - 00:11 - 01:40, 17 September
काल - 01:40 - 03:09, 17 September
लाभ - 03:09 - 04:37, 17 September
उद्वेग - 04:37 - 06:06, 17 September
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