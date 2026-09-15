16 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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16 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि सुबह 09 बजकर 01 मिनट तक रहेगी ,फिर इसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। इस तिथि पर विशाखा नक्षत्र और वैधृति योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव होते हैं। आइए जानते हैं 16 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।