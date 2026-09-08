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हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का शुभ संयोग, इन राशियों के खुलेंगे सफलता के द्वार
धर्म डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Tue, 08 Sep 2026 03:12 PM IST
सार
Hartalika Teej 2026: इस साल हरतालिका तीज के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, जिससे भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ भगवान गणेश की पूजा का भी विशेष महत्व रहेगा।
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हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी
- फोटो : अमर उजाला AI
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Hartalika Teej 2026: इस साल हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का पर्व एक साथ मनाया जाएगा। 14 सितंबर 2026, सोमवार को बनने जा रहा यह संयोग और भी खास रहेगा, क्योंकि इस शुभ दिन पर सोमवार का योग भी रहेगा। ऐसे में भगवान शिव की पूजा-अर्चना करना और भी कई गुना लाभकारी हो सकता है। साथ ही भगवान गणेश की पूजा का भी विशेष महत्व रहेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह समय बेहद खास माना जा रहा है। इस दिन तिथियों के संयोग से लेकर ग्रह-नक्षत्रों की विशेष स्थिति भी प्रभावी होगी, जिससे कुछ राशि वालों को मुनाफा होने की अधिक संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कि, हरतालिका तीज के इस शुभ संयोग से कुछ जातकों का भाग्योदय होने के साथ-साथ करियर-व्यापार में सकारात्मक बदलाव भी आ सकते हैं। आइए इनके नाम जानते हैं।
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