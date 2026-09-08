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राशिफल 09 सितंबर: धनु और मकर राशि वालों की चमकेगी किस्मत, करियर और कारोबार में बनेंगे लाभ के योग
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
Published by: श्वेता सिंह
Updated Tue, 08 Sep 2026 03:48 PM IST
सार
9 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल आपके लिए दिनभर के प्रेम, करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया है। जानिए सभी राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा।
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09 सितंबर का राशिफल
- फोटो : amar ujala
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9 September 2026 Rashifal: 9 सितंबर 2026 का दिन मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ रहा है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के कारण आज कुछ राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को महत्वपूर्ण फैसले लेते समय सावधानी और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। करियर, कारोबार, धन, परिवार और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े मामलों में आज का दिन अलग-अलग राशियों पर अलग प्रभाव डाल सकता है। पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 8 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। सुबह 10:44 बजे तक अश्लेषा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद मघा नक्षत्र का प्रभाव होगा। वहीं शिव योग शाम 5:22 बजे तक रहेगा, जिसके पश्चात सिद्ध योग प्रारंभ होगा। इन तिथि, नक्षत्र और योग के संयोग का प्रभाव आज के दिन को विशेष बना रहा है। आइए जानते हैं आज का दिन मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। किस राशि को धन लाभ मिलेगा, किसके करियर में बदलाव के योग हैं और किन जातकों को आज विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
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आज का राशिफल
- फोटो : amarujala
मेष राशि
आज आपका मान-सम्मान और सामाजिक प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की छवि मजबूत होगी और लोगों के बीच आपकी बात को महत्व मिलेगा। हालांकि, किसी की कही बात को दिल पर लेने से मन परेशान हो सकता है। आपका मनमौजी रवैया छोटी-सी बात को बड़ा बना सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें। माताजी की सेहत, खासकर पैरों से जुड़ी किसी परेशानी को नजरअंदाज न करें। कार्यक्षेत्र की राजनीति से दूरी बनाए रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा।
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आज का राशिफल
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वृषभ राशि
आज संपत्ति और निवेश से जुड़े मामलों में भाग्य आपका साथ दे सकता है। एक साथ कई काम आने से व्यस्तता जरूर बढ़ेगी, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का सपना पूरा होने की उम्मीद है। कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने से आर्थिक स्थिति और मन दोनों बेहतर होंगे। किसी बाहरी व्यक्ति की सलाह को बिना जांचे-परखे स्वीकार न करें। कानूनी मामलों में छोटी-सी लापरवाही भी आगे बड़ी परेशानी बन सकती है, इसलिए हर दस्तावेज और प्रक्रिया को ध्यान से पूरा करें।
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आज का राशिफल
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मिथुन राशि
आज समाजसेवा और अच्छे कामों के कारण आपकी पहचान और सम्मान बढ़ सकता है। आपकी नई कोशिशें सफल होंगी और लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए मेहनत जारी रखना बेहद जरूरी रहेगा। मन मौज-मस्ती में ज्यादा लग सकता है, जिससे काम टालने का मन करेगा, लेकिन खुद को अनुशासित रखें। परिवार में शादी-विवाह से जुड़ी कोई रुकावट दूर करने में किसी करीबी व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है।
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आज का राशिफल
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कर्क राशि
आज दिन सकारात्मक रहने के बावजूद मन में किसी बात को लेकर थोड़ी बेचैनी बनी रह सकती है। भाई-बहनों के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा और उनका सहयोग भी मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति आप पर गलत आरोप लगाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अपनी बात शांत और स्पष्ट तरीके से रखें। संतान की सफलता आपको गर्व और खुशी का एहसास कराएगी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद जरूर लें, लेकिन पेट से जुड़ी परेशानी को लेकर सावधानी बरतें।
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