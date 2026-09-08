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त्योहारों का कैलेंडर 2026: श्राद्ध-नवरात्रि और करवा चौथ से लेकर दिवाली-छठ तक, यहां देखें पूरा कैलेंडर
Hindu Festival Calendar 2026: सावन महीने के समापन के बाद अब लगातार व्रत-त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस दौरान रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और तीज जैसे कई प्रमुख व्रत-त्योहार मनाए जा चुके हैं। अब लोगों की नजर आने वाले बड़े त्योहारों पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में पितृ पक्ष, शारदीय नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ, धनतेरस-दिवाली सहित छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाएंगे। ऐसे में इन त्योहारों की तारीख और शुभ अवसरों को लेकर लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। बता दें, आगामी दिनों में अब त्योहारों का यह सिलसिला कई महीनों तक जारी रहने वाला है। खासकर शारदीय नवरात्रि से लेकर दिवाली और फिर छठ पूजा तक का समय व्रत-त्योहारों के लिहाज से बेहद खास माना जाता है। ऐसे में आइए आने वाले सभी बड़े पर्वों की तिथियों को जानते हैं।
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