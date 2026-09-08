राधा अष्टमी 2026: कब मनाया जाएगा राधारानी का प्राकट्य उत्सव? जानें तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त

1 of 5 राधा अष्टमी 2026 - फोटो : AI

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2 of 5 राधा अष्टमी 2026 कब मनाई जाएगी? - फोटो : freepik

राधा अष्टमी 2026 कब मनाई जाएगी?

पंचांग के मुताबिक, 2026 में राधा अष्टमी का पर्व 19 सितंबर को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि का आरंभ 18 सितंबर को दोपहर 1 बजे होगा और इसका समापन 19 सितंबर को दोपहर 3 बजकर 26 मिनट पर होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी के प्राकट्य से जुड़ी पूजा के लिए मध्याह्न का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।

3 of 5 राधा अष्टमी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त - फोटो : Adobe stock

राधा अष्टमी 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

राधा अष्टमी के दिन पूजा के लिए सुबह 11:01 बजे से दोपहर 1:38 बजे तक का समय शुभ बताया गया है। भक्त इस अवधि में राधा रानी और श्रीकृष्ण की पूजा कर सकते हैं।

राधा अष्टमी पर कैसे करें पूजा? सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान की साफ-सफाई करके उसे पवित्र करें।

चौकी पर राधा रानी और श्रीकृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।

पूजा की शुरुआत भगवान गणेश के स्मरण से करें। इसके बाद राधा-कृष्ण का पूजन आरंभ करें।

राधा रानी को पुष्प, फल, मिठाई और अपनी श्रद्धानुसार अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें।

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4 of 5 राधा अष्टमी पर कैसे करें पूजा? - फोटो : Adobe stock

पूजा स्थल पर धूप और दीप प्रज्ज्वलित करें। इसके बाद राधा-कृष्ण के मंत्रों का जाप करें और भजन या कीर्तन करें।

राधा अष्टमी के अवसर पर राधा रानी की षोडशोपचार पूजा करने की भी परंपरा है।

मध्याह्न के समय राधा-कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है।

अभिषेक के बाद प्रतिमाओं को साफ करके नए वस्त्र पहनाएं और फूलों व आभूषणों से श्रृंगार करें।

अंत में मालपुआ, पंचमेवा, मिश्री और अन्य सात्विक पकवानों का भोग लगाएं। पूजा पूर्ण होने के बाद आरती करें और प्रसाद वितरित करें।

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