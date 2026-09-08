बुधादित्य राजयोग 2026: सूर्य और बुध बनाएंगे खास युति, 10 दिनों तक इन 4 राशि के लिए रहेंगे आर्थिक उन्नति के योग

वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल और उनकी युति को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब दो ग्रह एक ही राशि में एक साथ आते हैं, तो उनके संयोग से बनने वाले योग का प्रभाव अलग-अलग राशियों पर पड़ने की मान्यता है। सितंबर 2026 में सूर्य और बुध की ऐसी ही युति बनने जा रही है, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। माना जा रहा है कि इस योग का विशेष प्रभाव कुछ राशि के जातकों के करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिल सकता है।





कन्या राशि में बनेगा बुधादित्य राजयोग

पंचांग के अनुसार, 17 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजकर 53 मिनट पर सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में बुध पहले से मौजूद रहेंगे। ऐसे में सूर्य और बुध की युति से कन्या राशि में बुधादित्य राजयोग बनेगा। यह योग 26 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा, क्योंकि इसके बाद बुध कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे।



कहा जाता है कि इस योग के प्रभाव से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता, बातचीत करने का तरीका, तार्किक सोच और व्यावसायिक समझ मजबूत हो सकती है। इसका सकारात्मक असर नौकरी, व्यापार और आर्थिक योजनाओं से जुड़े मामलों में देखने को मिल सकता है। ऐसे में आइए उन 4 राशियों के बारे में जानते हैं, जिनके लिए यह समय शुभ रहने वाला है।