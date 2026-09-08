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बुधादित्य राजयोग 2026: सूर्य और बुध बनाएंगे खास युति, 10 दिनों तक इन 4 राशि के लिए रहेंगे आर्थिक उन्नति के योग
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: ज्योति मेहरा
Updated Tue, 08 Sep 2026 03:23 PM IST
सार
सितंबर 2026 में सूर्य और बुध की ऐसी ही युति बनने जा रही है, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। माना जा रहा है कि इस योग का विशेष प्रभाव कुछ राशि के जातकों के करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं उन 4 राशियों के बारे में जिनके लिए यह समय शुभ रहने वाला है।
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Budhaditya Rajyog 2026
- फोटो : AI
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वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल और उनकी युति को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब दो ग्रह एक ही राशि में एक साथ आते हैं, तो उनके संयोग से बनने वाले योग का प्रभाव अलग-अलग राशियों पर पड़ने की मान्यता है। सितंबर 2026 में सूर्य और बुध की ऐसी ही युति बनने जा रही है, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। माना जा रहा है कि इस योग का विशेष प्रभाव कुछ राशि के जातकों के करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिल सकता है।
कन्या राशि में बनेगा बुधादित्य राजयोग
पंचांग के अनुसार, 17 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजकर 53 मिनट पर सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में बुध पहले से मौजूद रहेंगे। ऐसे में सूर्य और बुध की युति से कन्या राशि में बुधादित्य राजयोग बनेगा। यह योग 26 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा, क्योंकि इसके बाद बुध कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे।
कहा जाता है कि इस योग के प्रभाव से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता, बातचीत करने का तरीका, तार्किक सोच और व्यावसायिक समझ मजबूत हो सकती है। इसका सकारात्मक असर नौकरी, व्यापार और आर्थिक योजनाओं से जुड़े मामलों में देखने को मिल सकता है। ऐसे में आइए उन 4 राशियों के बारे में जानते हैं, जिनके लिए यह समय शुभ रहने वाला है।
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कन्या राशि
- फोटो : amarujala
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह ग्रह संयोग करियर के लिहाज से लाभकारी साबित हो सकता है।
कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ आपकी मेहनत और कार्यकुशलता को पहचान मिल सकती है।
लंबे समय से रुके काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं।
व्यापारियों को नए संपर्क और कारोबारी अवसर मिल सकते हैं।
आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ आय के अतिरिक्त साधन तलाशने में सफलता मिलने की संभावना है।
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सिंह राशि
- फोटो : amarujala
सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के आत्मविश्वास और कार्यक्षेत्र में प्रभाव में वृद्धि हो सकती है।
वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।
नौकरी में पद या जिम्मेदारी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।
व्यापार करने वालों के लिए नई रणनीति तैयार करने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का समय रह सकता है।
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वृश्चिक राशि
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वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए बुधादित्य योग करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खोल सकता है।
वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलने से महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं और मेहनत का उचित परिणाम मिल सकता है।
आर्थिक मामलों में भी सुधार के संकेत हैं।
पुराने निवेश, रुका हुआ भुगतान या आय के अतिरिक्त स्रोत से लाभ मिल सकता है।
हालांकि बड़े आर्थिक फैसले लेते समय सावधानी बरतना उचित रहेगा।
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कुंभ राशि
- फोटो : amarujala
कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह योग आर्थिक दृष्टि से सकारात्मक रह सकता है।
नौकरी में तरक्की या आय बढ़ाने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
कारोबारियों को नए सौदे और व्यावसायिक संपर्क भविष्य में लाभ दे सकते हैं।
इस दौरान धन से जुड़े निर्णय जल्दबाजी में लेने के बजाय सोच-समझकर योजना बनाकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।
व्यावहारिक सोच और सही रणनीति आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकती है।
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