इन राशियों को सूर्य-शनि के षडाष्टक योग से मिलेगा अपार धन और भाग्य का साथ, जानें क्या आपकी राशि है ?

1 of 5 षडाष्टक योग - फोटो : amar ujala







Link Copied



वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, समय-समय पर ग्रह राशि परिवर्तन करते हुए कई तरह के योगों का निर्माण करते हैं। वर्तमान में सूर्य सिंह राशि में हैं और शनि मीन राशि में, जिससे षडाष्टक योग का निर्माण हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, षडाष्टक योग तब बनता है जब ग्रह एक दूसरे से 6 और 8 के संबंध में होता है। षड का मतलब 6 और अष्टक यानी आठ। इस तरह से सूर्य और शनि के संयोग से षडाष्टक कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और भाग्यशाली साबित हो सकता है। आइए जानते हैं षडाष्टक योग से किन राशियों के लिए लाभ मिल रहा है।

2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं। और इनका सूर्य और शनि दोनों के साथ विशेष संबंध रखता है। इस योग के दौरान मेष राशि के जातकों के को शनि और सूर्य संग बेहतर संतुलना बनाने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको मेहनत का फल मिलेगा और लंबे समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है।

3 of 5 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए सूर्य-शनि का संबंध बहुत ही चुनौतियों से भरपूर रहेगा। आपको इस दौरान अनुशासन में काम करना होगा। किसी भी काम में आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा। नए तरह के नियमों का पालन करने से उच्च अधिकारियों संग बेहतर सहयोग मिलेगा और कार्यस्थल पर आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्दि हो सकती है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 तुला राशि - फोटो : amar ujala

तुला राशि

शनि देव तुला राशि में उच्च के होते हैं ऐसे में इस योग के निर्माण के चलते आपके व्यापार में चौतरफा विकास हो सकता है। आपकी बौद्धिक क्षमता में लगातार सुधार देखने को मिलेगा। जो लोग कानून, न्याय और प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको बड़ी सफलता मिल सकती है। आपकी आर्थिक क्षमता अच्छी होगी।

विज्ञापन

5 of 5 कुंभ राशि - फोटो : amar ujala