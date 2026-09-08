साल 2026 के आखिरी महीने में राहु करेंगे मकर राशि में गोचर, इन राशियों के लिए रहेगा शुभ

1 of 5 राहु गोचर 2026 - फोटो : amar ujala

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied







ज्योतिष शास्त्र में राहु का मायावी और पापी ग्रह माना जाता है। राहु हमेशा वक्री चाल से चलते हैं और ये एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं। वर्तमान में राहु कुंभ राशि में विराजमान हैं और साल के अंत में यह मकर राशि में प्रवेश करेंगे। राहु के मकर राशि में गोचर करने से कुछ राशि वालों को अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन वहीं कुछ को संभलकर रहना होगा। ज्योतिष में राहु को भ्रम, अचानक लाभ और अस्थिरता आदि का कारक माना जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, राहु 5 दिसंबर 2026 को मकर राशि में गोचर करेंगे, जो इस 23 जून 2028 तक इसी राशि में रहेंगे फिर इसके बाद धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। राहु के मकर राशि में गोचर करने से कई राशि वालो के जीवन में बदलाव देखने को मिल सकता है।

2 of 5 मकर राशि - फोटो : amar ujala

मकर राशि पर प्रभाव

दिसंबर माह में राहु के मकर राशि में गोचर करने से यह आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। ऐसे में इससे आपको धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। जीवन में चले आ रहे संघर्षों से आपको निजात मिलेगी। करियर में कई तरह के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। योजनाओं में आपको कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं जिसमें आपको सफलता हासिल होगी।

3 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि पर प्रभाव

मेष राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर साल के आखिरी महीने में होने से आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। आपकी राशि में राहु का गोचर कुंडली के दशम भाव में होगा जिससे आपको नए तरह के अवसर मिल सकते हैं। करियर में कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको इस दौरान मेहनत का पूरा फल मिलेगा। मान-सम्मान में तेजी से वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। कठिन कार्यो को करने में आपको मजा आएगा और अचानक से धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

विज्ञापन

5 of 5 मीन राशि - फोटो : amar ujala