{"_id":"6a9fd0c4a1843f749306b3a8","slug":"rahu-transit-2026-rahu-gochar-in-makar-rashi-on-5-dec-these-zodiac-sign-will-be-lucky-2026-09-08","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"साल 2026 के आखिरी महीने में राहु करेंगे मकर राशि में गोचर, इन राशियों के लिए रहेगा शुभ","category":{"title":"Predictions","title_hn":"बोले तारे","slug":"predictions"}}
साल 2026 के आखिरी महीने में राहु करेंगे मकर राशि में गोचर, इन राशियों के लिए रहेगा शुभ
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: विनोद शुक्ला
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:39 PM IST
सार
ज्योतिष शास्त्र में राहु को पापी ग्रह माना जाता है। राहु हमेशा उल्टी चाल से चलने वाले ग्रह होते हैं और एक राशि में 18 महीनों तक रहते हैं फिर इसके बाद राशि बदलते हैं।
विज्ञापन
1 of 5
राहु गोचर 2026
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
ज्योतिष शास्त्र में राहु का मायावी और पापी ग्रह माना जाता है। राहु हमेशा वक्री चाल से चलते हैं और ये एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं। वर्तमान में राहु कुंभ राशि में विराजमान हैं और साल के अंत में यह मकर राशि में प्रवेश करेंगे। राहु के मकर राशि में गोचर करने से कुछ राशि वालों को अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन वहीं कुछ को संभलकर रहना होगा। ज्योतिष में राहु को भ्रम, अचानक लाभ और अस्थिरता आदि का कारक माना जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, राहु 5 दिसंबर 2026 को मकर राशि में गोचर करेंगे, जो इस 23 जून 2028 तक इसी राशि में रहेंगे फिर इसके बाद धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। राहु के मकर राशि में गोचर करने से कई राशि वालो के जीवन में बदलाव देखने को मिल सकता है।
2 of 5
मकर राशि
- फोटो : amar ujala
मकर राशि पर प्रभाव
दिसंबर माह में राहु के मकर राशि में गोचर करने से यह आपके लग्न भाव में ही गोचर करेंगे। ऐसे में इससे आपको धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। जीवन में चले आ रहे संघर्षों से आपको निजात मिलेगी। करियर में कई तरह के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। योजनाओं में आपको कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं जिसमें आपको सफलता हासिल होगी।
3 of 5
मेष राशि
- फोटो : amar ujala
मेष राशि पर प्रभाव
मेष राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर साल के आखिरी महीने में होने से आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। आपकी राशि में राहु का गोचर कुंडली के दशम भाव में होगा जिससे आपको नए तरह के अवसर मिल सकते हैं। करियर में कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको इस दौरान मेहनत का पूरा फल मिलेगा। मान-सम्मान में तेजी से वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपको कोई बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। कठिन कार्यो को करने में आपको मजा आएगा और अचानक से धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 5
सिंह राशि
- फोटो : amar ujala
सिंह राशि पर प्रभाव
सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का मकर राशि में गोचर बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी राशि में राहु का गोचर छठे भाव में होगा जिससे आपको अपने शत्रुओं पर भारी होंगे। मुश्किल कामों में आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। जिसमें आपको महत्वपूर्ण मुकाम मिल सकता है।
मीन राशि पर प्रभाव
राहु का साल के अंत में गोचर मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अनुकूल हो सकता है। आपकी राशि में यह गोचर कुंडली के एकादश भाव में होगा। जिससे आपको सामाजिक जीवन और इच्छाओं की पूर्ति होगी। समाज में आपके मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान आपको नए मित्र बनने के योग हैं। जीवन में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। धन लाभ के कई मौके आएंगे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।