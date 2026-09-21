शुक्र के अस्त होते ही शुरू होगा इन राशियों का सुनहरा दौर, 37 दिनों तक धन और सुख-समृद्धि के बनेंगे योग

1 of 5 शुक्र अस्त - फोटो : amar ujala







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ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुख, धन-संपत्ति और वैभव का कारक माना जाता है। कुंडली में शुक्र की स्थिति व्यक्ति के आर्थिक जीवन, रिश्तों, सुख-सुविधाओं और पेशेवर जीवन से जुड़े मामलों पर प्रभाव डालने वाली मानी जाती है। ऐसे में शुक्र की चाल या स्थिति में होने वाला बदलाव ज्योतिष की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शुक्र ग्रह जल्द ही अस्त होने जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 23 सितंबर को शुक्र अस्त होगा और करीब 37 दिनों तक इसी अवस्था में रहेगा। इसके बाद 30 अक्तूबर को शुक्र का उदय होगा। इसी अवधि में 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री भी होगा। ज्योतिष के अनुसार, शुक्र की इस स्थिति का प्रभाव अलग-अलग राशियों पर अलग तरह से देखने को मिल सकता है। कुछ राशियों के जातकों के लिए यह अवधि आर्थिक मामलों, करियर और कारोबार से जुड़े अवसरों के लिहाज से महत्वपूर्ण बताई जा रही है। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए शुक्र का अस्त होना लाभकारी माना जा रहा है।

2 of 5 नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ही माने जाते हैं, इसलिए शुक्र की स्थिति इस राशि के जातकों के लिए विशेष महत्व रखती है। शुक्र के अस्त होने की अवधि में करियर और आर्थिक मामलों को लेकर कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, जबकि व्यापार करने वाले लोग अपनी योजनाओं पर नए सिरे से काम कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में किसी भी तरह का फैसला लेते समय बजट और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना आपके लिए उपयोगी रहेगा।

3 of 5 नौकरी या कारोबार में नए विकल्प सामने आ सकते हैं। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का अस्त होना करियर और धन से जुड़े मामलों में अनुकूल परिणाम देने वाला माना जा रहा है। नौकरी या कारोबार में नए विकल्प सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों को अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का भी अवसर मिल सकता है। इस दौरान आपके संपर्क और नेटवर्क भी काम आ सकते हैं। यदि किसी नए प्रोजेक्ट या व्यावसायिक योजना पर काम कर रहे हैं, तो सोच-समझकर आगे बढ़ना लाभकारी रह सकता है।

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4 of 5 नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं - फोटो : amar ujala

तुला राशि

तुला राशि के स्वामी भी शुक्र ग्रह माने जाते हैं। इसलिए शुक्र की स्थिति इस राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि में आर्थिक लाभ और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और कामकाज में पहचान बढ़ने की संभावना भी बताई जा रही है। हालांकि, बड़े आर्थिक फैसले लेने से पहले उनसे जुड़े लाभ और जोखिमों का अच्छी तरह आकलन करना जरूरी होगा।

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5 of 5 कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : amar ujala