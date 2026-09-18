मंगल नक्षत्र परिवर्तन 2026: 24 सितंबर को मंगल करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन राशियों को रहना होगा संभलकर

1 of 5 मंगल का नक्षत्र परिवर्तन - फोटो : amar ujala







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ज्योतिष में मंगल को साहस, पराक्रम, ऊर्जा और रक्त आदि का कारक ग्रह माना जाता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह हैं, जो अब 24 नवबंर 2026 को नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल का राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन ज्योतिष में बहुत ही मायने रखता है। मंगल की चाल में बदलाव का असर सभी राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। मंगल के नक्षत्र परिवर्तन से आने वाले दिनों में कई राशियों के जातकों के ऊपर प्रभाव देखने को मिल सकता है।

2 of 5 मेष राशि - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मंगल का नक्षत्र परिवर्तन में मेष राशि वालों के लिए थोड़ा परेशानियों से भरा हो सकता है। कामकाज में आपको जल्दबाजी करने से बचना होगा। इस दौरान आपको वाहन आदि को चलाते समय ज्यादा लापरवाही करने से बचें। कार्यक्षेत्र में आपको किसी मामले में थोड़ा शांत दिमाग से काम लेना होगा। आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार देखने को मिल सकता है।

3 of 5 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए मंगल का नक्षत्र परिवर्तन आपकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। घर-परिवार से जुड़े मामलों में आपको शांत दिमाग से काम लेना होगा। कामकाज में आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा। इस दौरान आप लेनदेन के मामले में थोड़ा संयम बरतें नहीं तो आने वाले दिनों में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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4 of 5 धनु राशि - फोटो : amar ujala

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए मंगल का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कामकाज में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने के योग बन रहे हैं लेकिन इसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अचानक से आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है जिसे आपको संभालना होगा।

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