19 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Fri, 18 Sep 2026 06:43 PM IST
सार
18 September Ka Panchang: 19 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर धनु राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं।
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विस्तार
Panchang 19 September: 19 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर मूल नक्षत्र और आयुष्मान योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा। धनु राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति देव होते हैं। आइए जानते हैं 19 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:47 − 12:35
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 19 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:08
सूर्यास्त का समय- 18:14
चन्द्रोदय- 13:37
चन्द्रास्त- 23:48
आज का अशुभ मुहूर्त - 19 सितंबर 2026
गुलिक काल: 06:08 − 07:39
राहुकाल: 09:09 − 10:40
यमगण्ड: 13:42 − 15:12
19 सितंबर 2026, शनिवार के दिन का चौघड़िया
काल - 06:07 - 07:38
शुभ- 07:38 - 09:09
रोग - 09:09 - 10:39
उद्वेग - 10:39 - 12:10
चर - 12:10 - 13:41
लाभ -13:41 - 15:11
अमृत - 15:11 - 16:42
काल - 16:42 - 18:13
19 सितंबर 2026, शनिवार की रात का चौघड़िया
लाभ - 18:13 - 19:42
उद्वेग - 19:42 - 21:12
शुभ- 21:12 - 22:41
अमृत - 22:41 - 00:10, 20 सितंबर
चर- 00:10 - 01:40, 20 सितंबर
रोग - 01:40 - 03:09, 20 सितंबर
काल - 03:09 - 04:38, 20 सितंबर
लाभ - 04:38 - 06:07, 20 सितंबर
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आज का पंचांग- 19 सितंबर 2026
|तिथि
|अष्टमी
|15:26 तक
|नक्षत्र
|मूल
|25:34 तक
|प्रथम करण
|बावा
|15:26 तक
|द्वितीय करण
|बालवा
|28:40 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|शनिवार
|योग
|आयुष्मान
|14:27 तक
|सूर्योदय
|06:08
|सूर्यास्त
|18:14
|चंद्रमा
|धनु राशि में
|राहुकाल
|09:09 − 10:40
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|भाद्रपद
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:47 − 12:35
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:47 − 12:35
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 19 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:08
सूर्यास्त का समय- 18:14
चन्द्रोदय- 13:37
चन्द्रास्त- 23:48
आज का अशुभ मुहूर्त - 19 सितंबर 2026
गुलिक काल: 06:08 − 07:39
राहुकाल: 09:09 − 10:40
यमगण्ड: 13:42 − 15:12
19 सितंबर 2026, शनिवार के दिन का चौघड़िया
काल - 06:07 - 07:38
शुभ- 07:38 - 09:09
रोग - 09:09 - 10:39
उद्वेग - 10:39 - 12:10
चर - 12:10 - 13:41
लाभ -13:41 - 15:11
अमृत - 15:11 - 16:42
काल - 16:42 - 18:13
19 सितंबर 2026, शनिवार की रात का चौघड़िया
लाभ - 18:13 - 19:42
उद्वेग - 19:42 - 21:12
शुभ- 21:12 - 22:41
अमृत - 22:41 - 00:10, 20 सितंबर
चर- 00:10 - 01:40, 20 सितंबर
रोग - 01:40 - 03:09, 20 सितंबर
काल - 03:09 - 04:38, 20 सितंबर
लाभ - 04:38 - 06:07, 20 सितंबर
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