19 सितंबर का पंचांग: भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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19 सितंबर को भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस तिथि पर मूल नक्षत्र और आयुष्मान योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा। धनु राशि के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति देव होते हैं। आइए जानते हैं 19 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।