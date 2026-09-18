4 अक्तूबर को गुरु-चंद्र युति से बनेगा बड़ा राजयोग, इन राशियों को मिल सकता है अचानक लाभ

4 अक्तूबर 2026 को चंद्रमा जैसे ही कर्क राशि में गोचर करेंगे, वैसे ही बहुत ही शुभ और लाभकारी गजकेसरी राजयोग बनेगा। कर्क राशि में पहले से गुरु विराजमान हैं इस तरह से कर्क राशि में गजकेसरी राजयोग का निर्णाण होगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, भावनाओं और माता का कारक माना जाता है। इसके अलावा मंगल और चंद्रमा भी युति बनेंगे जिससे महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। गजकेसरी राजयोग बनने से कुछ राशि वालों को काफी लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं गुरु-चंद्रमा की युति से गजकेसरी राजयोग किन राशि वालों के लिए लाभकारी हो सकता है।