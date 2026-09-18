आज का राशिफल: इन 3 राशि के लोगों का चमकेगा भाग्य, पूरे होंगे सभी अटके काम

1 of 13 Rashifal 19 September 2026 - फोटो : अमर उजाला







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Rashifal 19 September 2026: 19 सितंबर 2026 का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए नई उम्मीद और अवसर लेकर आएगा। वहीं, कुछ राशि वालों को निवेश के मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए 19 सितंबर 2026 का राशिफल जानते हैं।

2 of 13 आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए उत्साह और उपलब्धियों से भरा रह सकता है। कारोबारियों को धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और साझेदारी में शुरू किया गया काम भी फायदा दे सकता है। जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई पुराना मामला सुलझने की संभावना है। ऑफिस में नई पहल करने के लिए समय अनुकूल है और करियर में बदलाव के साथ तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार अवसर मिल सकता है। सामाजिक या पर्यावरण से जुड़ी किसी बड़ी मुहिम का हिस्सा बनने का मौका भी मिलेगा।

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वृषभ राशि

आज आपके जीवन में कोई सुखद बदलाव दस्तक दे सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने वालों को अचानक धन लाभ मिलने के योग हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महिलाओं को जीवनसाथी की ओर से कोई प्यारा सरप्राइज मिल सकता है, जिससे पूरे दिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। कारोबार की भागदौड़ कुछ कम होगी और आप नई योजनाओं पर ध्यान दे पाएंगे। ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी और जूनियर आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार से मन को राहत मिलेगी।

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मिथुन राशि

आज आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ऑफिस में दिया गया आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव बड़ी डील को अंतिम रूप दिला सकता है, जिससे वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे और पदोन्नति की राह खुल सकती है। विरोधी आज आपसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझेंगे। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम जीवन में भी उत्साह रहेगा और पार्टनर के साथ किसी खूबसूरत जगह घूमने की योजना बन सकती है।

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