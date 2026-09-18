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आज का राशिफल: इन 3 राशि के लोगों का चमकेगा भाग्य, पूरे होंगे सभी अटके काम

Fri, 18 Sep 2026 05:38 PM IST
मेघा कुमारी आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: मेघा कुमारी Updated Fri, 18 Sep 2026 05:38 PM IST
सार

19 सितंबर 2026 का आज का राशिफल: करियर, व्यापार, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज ग्रहों की स्थिति का क्या प्रभाव रहेगा? किस राशि को मिल सकता है कोई नया अवसर और किसे आज सावधानी बरतने की जरूरत है? 

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Today Prediction Horoscope of 19 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
Rashifal 19 September 2026 - फोटो : अमर उजाला

Rashifal 19 September 2026: 19 सितंबर 2026 का दिन कुछ राशि के जातकों के लिए नई उम्मीद और अवसर लेकर आएगा। वहीं, कुछ राशि वालों को निवेश के मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए 19 सितंबर 2026 का राशिफल जानते हैं।

Today Prediction Horoscope of 19 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए उत्साह और उपलब्धियों से भरा रह सकता है। कारोबारियों को धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और साझेदारी में शुरू किया गया काम भी फायदा दे सकता है। जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई पुराना मामला सुलझने की संभावना है। ऑफिस में नई पहल करने के लिए समय अनुकूल है और करियर में बदलाव के साथ तरक्की के नए रास्ते खुल सकते हैं। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार अवसर मिल सकता है। सामाजिक या पर्यावरण से जुड़ी किसी बड़ी मुहिम का हिस्सा बनने का मौका भी मिलेगा।

Today Prediction Horoscope of 19 September 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
आज आपके जीवन में कोई सुखद बदलाव दस्तक दे सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने वालों को अचानक धन लाभ मिलने के योग हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महिलाओं को जीवनसाथी की ओर से कोई प्यारा सरप्राइज मिल सकता है, जिससे पूरे दिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। कारोबार की भागदौड़ कुछ कम होगी और आप नई योजनाओं पर ध्यान दे पाएंगे। ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी और जूनियर आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार से मन को राहत मिलेगी।

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आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ऑफिस में दिया गया आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव बड़ी डील को अंतिम रूप दिला सकता है, जिससे वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे और पदोन्नति की राह खुल सकती है। विरोधी आज आपसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझेंगे। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम जीवन में भी उत्साह रहेगा और पार्टनर के साथ किसी खूबसूरत जगह घूमने की योजना बन सकती है।

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आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
आज आपके लिए खुशियों की नई शुरुआत हो सकती है। लंबे समय से जिस विशेष काम को पूरा करने का इंतजार था, वह आज पूरा होने की संभावना है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। जीवन के बड़े फैसले भावनाओं में बहकर लेने से बचें और घर के अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़े लोगों को नौकरी के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में उतार-चढ़ाव चल रहा है तो जीवनसाथी का सहयोग स्थिति को जल्द संभालने में मदद करेगा। खिलाड़ियों के लिए भी दिन उत्साह बढ़ाने वाला है और किसी बड़े टूर्नामेंट में अवसर मिल सकता है।

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