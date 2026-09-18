गुरु-चंद्र राशि परिवर्तन योग 2026: आज रात बनेगा शुभ संयोग, इन 4 राशियों को मिलेगा लाभ

ज्योतिष में बृहस्पति और चंद्रमा को शुभ प्रभाव देने वाले ग्रहों में गिना जाता है। जब इन दोनों ग्रहों की स्थिति एक-दूसरे से विशेष संबंध बनाती है, तो कुंडली के अनुसार इसका प्रभाव कुछ राशियों पर सकारात्मक माना जाता है। 18 सितंबर 2026 की रात भी ऐसा ही संयोग बनने जा रहा है। रात करीब 10:45 बजे चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि गुरु इस समय चंद्रमा की राशि कर्क में स्थित रहेंगे। इस तरह दोनों ग्रह एक-दूसरे की राशियों में आ जाएंगे और गुरु-चंद्र राशि परिवर्तन योग का निर्माण होगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस योग का असर कुछ राशि के जातकों के करियर, धन, शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन पर देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह समय खास माना जा रहा है।
2 of 5
कर्क राशि
- फोटो : amarujala
कर्क राशि
- कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं। ऐसे में चंद्रमा और गुरु के बीच बनने वाला यह राशि परिवर्तन योग आपके लिए कई मामलों में अनुकूल रह सकता है।
- विरोधियों से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिल सकती है और कार्यक्षेत्र में लंबे समय से अधूरे पड़े काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं।
- परिवार की ओर से भी सहयोग मिलने की संभावना है। खासतौर पर मातृ पक्ष के रिश्तेदारों से आर्थिक लाभ या किसी प्रकार की मदद मिल सकती है।
- आपकी राशि में गुरु की स्थिति आत्मविश्वास को मजबूत कर सकती है।
- इसका असर आपके निर्णय लेने की क्षमता और काम के प्रदर्शन पर भी दिखाई दे सकता है।
3 of 5
कन्या राशि
- फोटो : amarujala
कन्या राशि
- कन्या राशि वालों के लिए गुरु-चंद्र का यह संयोग लाभ और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है।
- गुरु आपके लाभ भाव में और चंद्रमा सुख भाव में रहेंगे। कारोबार करने वालों को कोई अच्छी व्यावसायिक पेशकश मिल सकती है।
- कुछ जातक लंबे समय से सोचे जा रहे नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं।
- परिवार में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और घरेलू माहौल बेहतर रह सकता है।
- माता की सेहत को लेकर भी राहत की स्थिति बन सकती है।
4 of 5
धनु राशि
- फोटो : amarujala
धनु राशि
- धनु राशि के स्वामी गुरु हैं और चंद्रमा के साथ उनका राशि परिवर्तन योग बनना इस राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
- अचानक धन प्राप्ति के अवसर बन सकते हैं। आपके व्यवहार और व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है।
- बातचीत करने का आपका तरीका लोगों को प्रभावित करेगा और सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा मजबूत हो सकती है।
- आर्थिक मामलों में भी आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं।
- विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के अच्छे संकेत माने जा रहे हैं।
5 of 5
मीन राशि
- फोटो : amarujala
मीन राशि
- मीन राशि के जातकों के लिए यह योग बुद्धि, करियर और रुके हुए कामों से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रभाव दे सकता है।
- गुरु पंचम भाव में और चंद्रमा दशम भाव में स्थित रहेंगे। इससे आपकी समझ और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है।
- लंबे समय से अटके कार्यों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा।
- नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपनी पसंद के क्षेत्र में अवसर मिल सकता है।
- वहीं किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है।
साप्ताहिक राशिफल 21-27 सितंबर: इन 5 राशियों पर रहेगी ग्रहों की विशेष कृपा, पढ़ें 12 राशियों का हाल
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।