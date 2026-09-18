आज का लव राशिफल : मेष-वृषभ सहित इन राशि वालों की लव लाइफ में बढ़ेगा प्रेम, शादी के बनेंगे योग

1 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



Today Love Horoscope 19 September 2026: आज का दिन प्रेम जीवन के लिहाज से कुछ राशि के खास रहेगा। किसी के रिश्ते में प्यार और नजदीकियां बढ़ेंगी, तो वहीं कुछ लोगों के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। आइए जानते हैं, 19 सितंबर 2026 का आज का लव राशिफल।

2 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

मेष राशि के जातक आज जीवनसाथी के लिए कोई प्यारा-सा उपहार लेकर आ सकते हैं। इससे रिश्ते में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा। साथी के साथ रोमांटिक पल बिताने का मौका मिलेगा। आज दिल की बात भी साथी से कह सकते हैं।

3 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आज साथी के साथ भविष्य को लेकर कोई सकारात्मक चर्चा हो सकती है। रिश्ते को आगे बढ़ाने से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण बात भी तय हो सकती है। आप नए काम को लेकर भी साथी से बात कर सकते हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज कोई खास व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है। जीवनसाथी का सहयोग और स्नेह आपका मन प्रसन्न रखेगा। नई नौकरी मिलने से आप साथी के साथ पार्टी करने का प्लान बना सकते हैं। प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी बनाए रखना जरूरी रहेगा।

विज्ञापन

5 of 13 आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala