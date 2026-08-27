कल पांच घंटे से ज्यादा रहेगा चंद्र ग्रहण का साया, जानें भारत में कब देगा दिखाई और क्या होगा प्रभाव

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Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं, इसी खास दिन पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। ग्रहण को लेकर धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि, ग्रहण की अवधि में मंदिरों से लेकर घरों तक कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है। साथ ही खान-पान से लेकर पूजा-पाठ तक में विशेष सावधानियां बरती जाती हैं। वहीं, ज्योतिषीय नजरिए से भी चंद्र ग्रहण को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका असर 12 राशियों पर देखने को मिलता है। ऐसे में आइए साल के इस आखिरी ग्रहण के समय, प्रभाव और महत्व को जानते हैं।

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चंद्र ग्रहण 2026 समय और प्रभाव

28 अगस्त 2026 को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह सावन माह की पूर्णिमा तिथि होगी और इसी दिन रक्षा बंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। वहीं, चंद्र ग्रहण सुबह 6 बजकर 53 मिनट से शुरू होगा और दोपहर 12 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगा। हालांकि, यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा और किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव माना नहीं जाएगा।



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