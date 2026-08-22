Chandra Grahan 2026: आज लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, इन 5 राशियों को बरतनी होगी सावधानी

1 of 6 Chandra Grahan 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

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Chandra Grahan 2026: साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को कुंभ राशि में लगने जा रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान ग्रहों की विशेष स्थिति और राहु-केतु के प्रभाव का असर कुछ राशियों पर चुनौतीपूर्ण रह सकता है। खासतौर पर कर्क और सिंह समेत 5 राशियों के जातकों को आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान अनचाहे खर्च बढ़ने, धन से जुड़ी परेशानियां आने और परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में प्रभावित राशियों के जातकों को इस अवधि में सोच-समझकर आर्थिक फैसले लेने और पारिवारिक मामलों में संयम बरतने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण किन 5 राशियों के लिए चुनौतियां बढ़ा सकता है।

2 of 6 कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। - फोटो : amar ujala

कर्क राशि

चंद्र ग्रहण के दौरान कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और राहु-केतु के प्रभाव में होंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इसका असर कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। सितंबर में अचानक और अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं। किसी जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान होने की आशंका भी रहेगी। सेहत को लेकर लापरवाही न करें और इस दौरान मानसिक तनाव या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति से बचने के लिए धैर्य से काम लें।

3 of 6 पहले से चली आ रही किसी स्वास्थ्य समस्या में राहत मिलने के संकेत भी हैं। - फोटो : amar ujala

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण सातवें भाव में होने जा रहा है। इस दौरान राहु का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा, जबकि केतु सिंह राशि में मौजूद होंगे। ऐसे में कानूनी और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में किसी तरह का जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा। वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें, क्योंकि चोट लगने की आशंका रह सकती है। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी की सेहत या किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। हालांकि, पहले से चली आ रही किसी स्वास्थ्य समस्या में राहत मिलने के संकेत भी हैं।

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4 of 6 किसी करीबी व्यक्ति के कारण मानसिक तनाव या आर्थिक परेशानी हो सकती है। - फोटो : amar ujala

मकर राशि

मकर राशि के लिए यह चंद्र ग्रहण दूसरे भाव में पड़ेगा। ऐसे में परिवार और रिश्तों से जुड़े मामलों में सोच-समझकर व्यवहार करना जरूरी होगा। किसी करीबी व्यक्ति के कारण मानसिक तनाव या आर्थिक परेशानी हो सकती है। इस दौरान भावनाओं में बहकर फैसला लेने के बजाय व्यावहारिक रवैया अपनाएं। खर्च में बढ़ोतरी संभव है, लेकिन आय के जरिए स्थिति को संभालने में मदद मिल सकती है। किसी की सुनी-सुनाई बात पर तुरंत भरोसा न करें और महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले तथ्यों की अच्छी तरह जांच कर लें।

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5 of 6 आपको हर मामले में संयम और समझदारी से काम लेना होगा। - फोटो : amar ujala