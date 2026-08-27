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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kumbh rashifal 28 August 2026 aquarius horoscope in hindi

कुंभ राशि वालों को पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है, पढ़ें आज का राशिफल

Fri, 28 Aug 2026 05:11 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 28 Aug 2026 05:11 AM IST
सार

आज कुंभ राशि वालों के लिए दिन आर्थिक लाभ, करियर में प्रगति और पारिवारिक खुशियों से भरा रह सकता है। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत महसूस होगी।

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Aaj ka kumbh rashifal 28 August 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)

आज कुंभ राशि वालों के लिए दिन आर्थिक लाभ, करियर में प्रगति और पारिवारिक खुशियों से भरा रह सकता है। आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत महसूस होगी। पुराने निवेश से उम्मीद से बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है, जिससे आपकी वित्तीय योजनाओं को मजबूती मिल सकती है। हालांकि, किसी भी नए निवेश का फैसला जल्दबाजी में लेने के बजाय सोच-समझकर करना बेहतर रहेगा। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी दिन अनुकूल रह सकता है। व्यापार में किए गए बदलाव और नई रणनीतियां आने वाले समय में बेहतर परिणाम देने में मदद करेंगी। 

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पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। जीवनसाथी के करियर में तरक्की, पदोन्नति या किसी उपलब्धि की खबर मिल सकती है, जिससे पूरे परिवार में उत्साह का माहौल बनेगा। आप भी उनकी सफलता का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करेंगे। घर में धार्मिक गतिविधियों का माहौल बना रहेगा। पूजा-पाठ या किसी धार्मिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। इस दौरान रिश्तेदारों का घर आना-जाना भी लगा रह सकता है। अपनों के साथ समय बिताने से रिश्तों में अपनापन और मजबूत होगा।
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आज की खास बातें
धन: पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है।
कारोबार: नए बदलाव भविष्य में फायदा पहुंचा सकते हैं।
करियर: मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।
जीवनसाथी: करियर में पदोन्नति या प्रगति की खबर मिल सकती है।
परिवार: घर का माहौल खुशहाल रहेगा।
धर्म: पूजा-पाठ और धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी।
सलाह: पुराने निवेश से मिले लाभ का समझदारी से इस्तेमाल करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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