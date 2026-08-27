Chandra Grahan Rashifal: कुंभ राशि में लगेगा चंद्रग्रहण, इन 5 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें

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Chandra Grahan Rashifal: कुंभ राशि में लगेगा चंद्रग्रहण, इन 5 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्वेता सिंह
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:24 PM IST
सार
Chandra Grahan Impact On Zodiac Signs: साल 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन लगेगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इसका प्रभाव कुछ राशियों पर पड़ सकता है।
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Chandra Grahan 2026
- फोटो : अमर उजाला AI
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Chandra Grahan 2026: साल 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण कल यानी 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन लगने जा रहा है। इस बार चंद्र ग्रहण का संयोग कुंभ राशि में बन रहा है, इसलिए ज्योतिष की दृष्टि से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण की स्थिति और उससे बनने वाले ग्रह संयोगों का प्रभाव राशियों पर देखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार, चंद्र ग्रहण का असर व्यक्ति की मानसिक स्थिति, भावनाओं, पारिवारिक संबंधों, आर्थिक मामलों और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ सकता है। कुंभ राशि में बनने वाले इस ग्रहण के कारण कुछ राशियों के लिए आने वाला समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इन राशियों को तनाव, कामकाज में अड़चन, धन संबंधी मामलों में सावधानी और रिश्तों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, कुछ लोगों के लिए यह समय आत्ममंथन और अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा तय करने का भी हो सकता है। ऐसे में ग्रहण के दौरान जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना और महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य बनाए रखना बेहतर माना जाता है। आइए जानते हैं वे कौन-सी 5 राशियां हैं, जिन पर 28 अगस्त के चंद्र ग्रहण का प्रभाव अधिक पड़ सकता है।
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धन से जुड़ा कोई गलत फैसला नुकसान का कारण बन सकता है।
- फोटो : amar ujala
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के दौरान आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। धन से जुड़ा कोई गलत फैसला नुकसान का कारण बन सकता है। अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो बिना पूरी जानकारी जुटाए आगे न बढ़ें। इस अवधि में गैरजरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा। आर्थिक दबाव बढ़ने की वजह से मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें और बड़े वित्तीय फैसलों में जल्दबाजी से बचें।
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गुस्से में प्रतिक्रिया देने से रिश्तों में खटास आ सकती है।
- फोटो : amar ujala
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह समय मानसिक रूप से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। घर-परिवार में किसी बात को लेकर तनाव या मतभेद की स्थिति बन सकती है। आपकी कही हुई कोई बात विवाद का कारण न बने, इसके लिए बातचीत के दौरान संयम बरतें। गुस्से में प्रतिक्रिया देने से रिश्तों में खटास आ सकती है। साथ ही, बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाना आपके लिए जरूरी होगा। अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हुए परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करें।
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कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ सकता है
- फोटो : amar ujala
सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों को नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी होगी। कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ सकता है और नई जिम्मेदारियां मिलने से व्यस्तता भी बढ़ेगी। लगातार बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण तनाव महसूस हो सकता है। ऐसे समय में किसी भी काम को जल्दबाजी में पूरा करने के बजाय व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ें। नौकरी या कारोबार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेते समय सभी पहलुओं पर विचार जरूर करें।
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आपको पहले की तुलना में अधिक काम संभालना पड़ सकता है
- फोटो : amar ujala
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। आपको पहले की तुलना में अधिक काम संभालना पड़ सकता है, जिससे व्यस्तता और मानसिक दबाव दोनों बढ़ेंगे। हालांकि, परेशान होने के बजाय काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की कोशिश करें। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना भी जरूरी होगा। अनावश्यक तनाव लेने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और हर काम धैर्य के साथ पूरा करें।
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