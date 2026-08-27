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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka meen rashifal 28 August 2026 today pisces horoscope in hindi

मीन राशि वाले भावनाओं में आकर प्रतिक्रिया न दें, पढ़ें आज का राशिफल

Fri, 28 Aug 2026 05:12 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 28 Aug 2026 05:12 AM IST
सार

आज मीन राशि वालों के लिए दिन मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। आपके मन में नया वाहन खरीदने का विचार आ सकता है और इसे लेकर परिवार में बातचीत भी हो सकती है।

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Aaj ka meen rashifal 28 August 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है।  आज का राशिफल

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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)

आज मीन राशि वालों के लिए दिन मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। आपके मन में नया वाहन खरीदने का विचार आ सकता है और इसे लेकर परिवार में बातचीत भी हो सकती है। हालांकि, कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति, जरूरत और बजट का अच्छी तरह आकलन कर लें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। कामकाज के क्षेत्र में आज निरंतर प्रयास करना बेहद जरूरी रहेगा। केवल शुरुआत करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार मेहनत और धैर्य बनाए रखना होगा। 

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विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में शिक्षक या गुरुजनों से मार्गदर्शन लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उनकी सलाह को नजरअंदाज करने के बजाय उसे समझने और अमल में लाने की कोशिश करें।आर्थिक मामलों में फिलहाल उधार लेने या नया कर्ज लेने से बचना बेहतर रहेगा। वहीं, पिता की कही कोई बात आपको भावनात्मक रूप से परेशान कर सकती है। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर उनकी बात समझने की कोशिश करें।
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आज की खास बातें
वाहन: नया वाहन खरीदने का विचार बन सकता है।
करियर: लगातार मेहनत करने पर सफलता मिलेगी।
विद्यार्थी: गुरुजनों की सलाह से पढ़ाई की परेशानी दूर होगी।
संतान: उनकी संगति और गतिविधियों पर नजर रखें।
धन: फिलहाल उधार लेने से बचना बेहतर रहेगा।
परिवार: पिता की बात मन को ठेस पहुंचा सकती है।
सलाह: बड़े फैसले सोच-समझकर लें और भावनाओं में आकर प्रतिक्रिया न दें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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