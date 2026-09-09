लकी राशियां: पूरे सितंबर इन 4 राशियों का रहेगा गोल्डन टाइम, करियर से प्रेम विवाह तक मिलेगी खुशखबरी

September Lucky Horoscope 2026: सितंबर की शुरुआत में शुक्र और बुध राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब जल्द ही सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे, वहीं मंगल अपनी चाल बदलते हुए कर्क में अपना स्थान लेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार, 17 सितंबर को सूर्य कन्या में गोचर करेंगे। इसके अगले दिन यानी 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में जाएंगे, जहां उनकी गुरु के साथ युति होगी। वहीं, महीने के अंत में बुध तुला राशि में एंट्री करेंगे। ऐसे में ग्रहों की इन बदलती चालों का प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ राशियों पर ग्रहों की विशेष कृपा रहने के योग हैं। सितंबर के अंत तक इन जातकों को धन लाभ, भाग्योदय और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के साथ कई क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियां।