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लकी राशियां: पूरे सितंबर इन 4 राशियों का रहेगा गोल्डन टाइम, करियर से प्रेम विवाह तक मिलेगी खुशखबरी

Wed, 09 Sep 2026 02:49 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Wed, 09 Sep 2026 02:49 PM IST
सार

September Lucky Horoscope 2026: सितंबर का महीना जारी है। ग्रहों की विशेष स्थिति के चलते कुछ राशि वालों को धन लाभ और मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती हैं। साथ ही जीवन में मनचाहे परिवर्तन के भी योग हैं। 

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September Lucky Horoscope 2026 these three zodiac will get more benefits in career
September 2026 Lucky Rashifal - फोटो : अमर उजाला

September Lucky Horoscope 2026: सितंबर की शुरुआत में शुक्र और बुध राशि परिवर्तन कर चुके हैं। अब जल्द ही सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे, वहीं मंगल अपनी चाल बदलते हुए कर्क में अपना स्थान लेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार, 17 सितंबर को सूर्य कन्या में गोचर करेंगे। इसके अगले दिन यानी 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में जाएंगे, जहां उनकी गुरु के साथ युति होगी। वहीं, महीने के अंत में बुध तुला राशि में एंट्री करेंगे। ऐसे में ग्रहों की इन बदलती चालों का प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ राशियों पर ग्रहों की विशेष कृपा रहने के योग हैं। सितंबर के अंत तक इन जातकों को धन लाभ, भाग्योदय और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि के साथ कई क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियां।


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September Lucky Horoscope 2026 these three zodiac will get more benefits in career
September 2026 Lucky Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि
मेष राशि वालों को इस दौरान मनचाही सफलता मिलने के योग हैं। सेहत पहले की तुलना में बेहतर रहेगी और धन लाभ के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मेष राशि के लोगों के लंबे समय से रुके हुए काम एक बार फिर गति पकड़ सकते हैं, जिससे आपको राहत मिलेगी। किसी यात्रा पर जाने की योजनाएं सफल होती दिखेगी। वाहन खरीदने की इच्छा आपकी पूरी होती दिख रही है। धन लाभ होने से आप कोई उपहार किसी खास के लिए खरीद सकते हैं।
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September 2026 Lucky Rashifal - फोटो : अमर उजाला

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का समय शुभ और लाभकारी रह सकता है। इस समय जीवन में आगे बढ़ने के मनचाहे अवसर प्राप्त होने की अधिक संभावनाएं हैं। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को नए रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। निवेश के लिए आपको अच्छे अवसर मिलने दिख रहे हैं। परिवार में खुशियां और सुख-शांति बनी रहेगी। वहीं, व्यापारियों को नए संपर्क बनाने के साथ कारोबार से जुड़े अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आपको व्यापार में मनचाहा लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होगी। 
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September 2026 Lucky Rashifal - फोटो : अमर उजाला

कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। आर्थिक मामलों में आपको लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होने की संभावना है। किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले परिस्थितियों का अच्छी तरह आकलन करें।  काम के सिलसिले में की गई यात्राएं शुभ फलदायी साबित हो सकती हैं। रोजमर्रा के पैसों के मामलों में संतुलित सोच काम आएगी। समझदारी से लिए गए फैसले वर्तमान से लेकर भविष्य में अच्छा लाभ दिला सकते हैं। धन लाभ होने से जीवन में खुशियां महसूस करेंगे। 
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September 2026 Lucky Rashifal - फोटो : अमर उजाला

तुला राशि
तुला राशि वालों के परिवार में खुशियां और सकारात्मक माहौल बना रहेगा। आपको मनचाही तरक्की मिलती हुई नजर आ रही है। कारोबार करने वाले जातकों को नए संपर्क बनाने और अच्छे कारोबारी अवसर प्राप्त होने के योग हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जिससे पुराने मतभेद कम होंगे। इस समय नौकरी में आप अपने काम से अलग पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। इन अवसरों का सही तरीके से लाभ उठाने पर कारोबार में विस्तार हो सकता है। गाड़ी खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं।

 

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

 

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