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ग्रहण योग 2026 प्रभाव: 9 से 11 सितंबर तक मेष सहित इन राशि के लोग रहें अलर्ट, भारी पड़ सकती है लापरवाही
धर्म डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:37 PM IST
सार
Grahan Yoga 9 To 11 September 2026: ग्रहण योग के प्रभाव से कुछ राशि के लोगों को विवादों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचना होगा और महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा। आइए इन राशियों को जानते हैं।
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Grahan Yog 2026
- फोटो : अमर उजाला
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Grahan Yoga 9 To 11 September 2026: ज्योतिष शास्त्र में केतु और चंद्रमा की युति को शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि, दोनों ग्रहों की यह युति जातकों के जीवन में मानसिक तनाव और नकारात्मक प्रभाव बढ़ा सकती है। केतु और चंद्रमा की युति से ग्रहण योग का निर्माण भी होता है, जिसका प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार, 9 सितंबर 2026 को चंद्रमा का गोचर दोपहर 3 बजकर 14 मिनट पर सिंह राशि में होगा। सिंह राशि में केतु पहले से ही विराजमान हैं। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से ग्रहण योग बनेगा, जिसका प्रभाव 11 सितंबर तक देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ राशि वालों को कामकाज और निजी जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लापरवाही की वजह से बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं और पुरानी बातों का भार भी मन पर बना रह सकता है। ऐसे में आइए इन राशियों के नाम जानते हैं।
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