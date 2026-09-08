11 सितंबर को राहु के नक्षत्र में होगा शुक्र का गोचर, इन राशियों के मिलेंगे लाभ के सुनहरे मौके

ज्योतिष शास्त्र में शुक्रदेव को सुख, धन, वैभव और भोगविलास आदि का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र जब भी राशि परिवर्तन या फिर चाल में बदलाव करते हैं तो इसका प्रभाव सभी राशियों के ऊपर देखने को मिलता है। 11 सितंबर 2026 को शुक्रदेव स्वाति नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे जो इस नक्षत्र में 24 अक्तूबर तक रहेंगे। शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित हो सकता है। आइए जानते है नक्षत्र परिवर्तन से किन राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

शुक्र का स्वाति नक्षत्र में गोचर कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होता है। आपको अपनी मेहनत का भरपूर लाभ मिलेगा। अटके हुए काम जल्द से जल्द पूरे होंगे। आर्थिक स्थित में बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। आपको भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी। नौकरीपेशा जातकों को नौकरी में प्रमोशन और आय में इजाफा होगा।शुक्र का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगा। धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि होगी। आपके अटक हुए काम जल्द से जल्द पूरे होंगे। वाहन सुख की प्राप्ति होगी। नई योजना का अच्छा फल आपको मिल सकता है। जो लोग विदेश से संबंधित कोई कामकाज कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देता है।राहु के नक्षत्र में शुक्र का गोचर तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपको धन प्राप्ति के योग हैं और पुराने निवेश के लिए लाभ के अवसरों में वृद्धि हो सकती है। फैशन और लग्जरी चीजों में आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। व्यापार में जिन लोगों का धन फंसा हुआ है उनको नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। कामकाज में आप एक नई तरह तरह की शुरुआत कर सकते हैं।कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा और लाभकारी रहेगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। लंबे समय में अटके हुए काम पूरे होंगे। भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। व्यापार में कोई अच्छी डील हो सकती है। आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी।