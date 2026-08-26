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आज का अंक राशिफल: इन मूलांक वालों को मिलेगी बड़ी सफलता, नई नौकरी की होगी प्राप्ति
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Wed, 26 Aug 2026 04:05 PM IST
सार
Numerology Prediction Today: 27 अगस्त 2026 का अंक ज्योतिष आपके मूलांक के आधार पर आज के दिन की संभावनाएं बताएगा। जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए करियर, धन, प्रेम और भाग्य के मामले में आज का दिन कैसा रहेगा।
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Numerology Prediction Today
- फोटो : अमर उजाला
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अंक 2
आज कुछ परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं। घर-परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा करियर को लेकर आपकी योजनाएं सफल होती नजर आएंगी। वहीं, सेहत में सुधार होगा, लेकिन निवेश के लिए थोड़ा इंतजार करना आपके लिए बेहतर रहेगा।
शुभ अंक- 12
शुभ रंग- लेमन
अंक 3
मूलांक 3 वालों को कई नया काम आज मिलेगा। व्यापार को लेकर आप समान सोच वाले लोगों के साथ मिलकर नए विचार साझा करेंगे। वहीं, दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाएंगे। वहीं, सफर के दौरान कोई खास जानकारी मिल सकती है।
शुभ अंक- 56
शुभ रंग- लाइट ग्रीन
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Numerology Prediction Today
- फोटो : adobe stock
अंक 4
मूलांक 4 वालों के लिए दिन शुभ रहेगा। नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। व्यापार में आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक साबित हो सकता है। खर्च बढ़ने की संभावना रहेगी, इसलिए बजट का ध्यान रखें।
शुभ अंक- 29
शुभ रंग- गुलाबी
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Numerology Prediction Today
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अंक 5
मूलांक 5 वालों को करियर में किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा। इस समय नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। वहीं, किसी रिश्ते या काम में प्रतिबद्धता बढ़ सकती है।
शुभ अंक- 21
शुभ रंग- नारंगी
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