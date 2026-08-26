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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 27 August 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi

आज का अंक राशिफल: इन मूलांक वालों को मिलेगी बड़ी सफलता, नई नौकरी की होगी प्राप्ति

Wed, 26 Aug 2026 04:05 PM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Wed, 26 Aug 2026 04:05 PM IST
सार

Numerology Prediction Today: 27 अगस्त 2026 का अंक ज्योतिष आपके मूलांक के आधार पर आज के दिन की संभावनाएं बताएगा। जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए करियर, धन, प्रेम और भाग्य के मामले में आज का दिन कैसा रहेगा।

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 27 August 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
Numerology Prediction Today - फोटो : अमर उजाला

अंक 1


आज का दिन आपके लिए सावधानी बरतने वाला रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। आज किसी भी तरह का नया काम करना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। वहीं, किसी भी यात्रा पर जाने से पहले जरूरी सामान की जांच अवश्य कर लें। 
शुभ अंक- 6
शुभ रंग- लाल
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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 27 August 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
Numerology Prediction Today - फोटो : adobe stock

अंक 2
आज कुछ परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं। घर-परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा करियर को लेकर आपकी योजनाएं सफल होती नजर आएंगी। वहीं, सेहत में सुधार होगा, लेकिन निवेश के लिए थोड़ा इंतजार करना आपके लिए बेहतर रहेगा। 
शुभ अंक- 12
शुभ रंग- लेमन

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 27 August 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
numerology - फोटो : adobe stock

अंक 3
मूलांक 3 वालों को कई नया काम आज मिलेगा। व्यापार को लेकर आप समान सोच वाले लोगों के साथ मिलकर नए विचार साझा करेंगे। वहीं, दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाएंगे। वहीं, सफर के दौरान कोई खास जानकारी मिल सकती है। 
शुभ अंक- 56
शुभ रंग- लाइट ग्रीन

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 27 August 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
Numerology Prediction Today - फोटो : adobe stock

अंक 4
मूलांक 4 वालों के लिए दिन शुभ रहेगा। नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। व्यापार में आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक साबित हो सकता है। खर्च बढ़ने की संभावना रहेगी, इसलिए बजट का ध्यान रखें।
शुभ अंक- 29
शुभ रंग- गुलाबी

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Aaj Ka Ank Jyotish Today Numerology Prediction 27 August 2026 Aaj Ka Ank Jyotish in hindi
Numerology Prediction Today - फोटो : adobe stock

अंक 5
मूलांक 5 वालों को करियर में किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा। इस समय नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। वहीं, किसी रिश्ते या काम में प्रतिबद्धता बढ़ सकती है।
शुभ अंक- 21
शुभ रंग- नारंगी

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