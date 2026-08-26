आज का अंक राशिफल: इन मूलांक वालों को मिलेगी बड़ी सफलता, नई नौकरी की होगी प्राप्ति

1 of 9 Numerology Prediction Today - फोटो : अमर उजाला

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2 of 9 Numerology Prediction Today - फोटो : adobe stock

3 of 9 numerology - फोटो : adobe stock

अंक 3

मूलांक 3 वालों को कई नया काम आज मिलेगा। व्यापार को लेकर आप समान सोच वाले लोगों के साथ मिलकर नए विचार साझा करेंगे। वहीं, दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाएंगे। वहीं, सफर के दौरान कोई खास जानकारी मिल सकती है।

शुभ अंक- 56

शुभ रंग- लाइट ग्रीन

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4 of 9 Numerology Prediction Today - फोटो : adobe stock

अंक 4

मूलांक 4 वालों के लिए दिन शुभ रहेगा। नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। व्यापार में आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक साबित हो सकता है। खर्च बढ़ने की संभावना रहेगी, इसलिए बजट का ध्यान रखें।

शुभ अंक- 29

शुभ रंग- गुलाबी

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