Ank Jyotish 26 August: मूलांक 4 और 6 वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, निवेश में हो सकता है फायदा

1 of 10 26 अगस्त का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

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Numerology Prediction in Hindi: 26 अगस्त 2026 का दिन अंक ज्योतिष के लिहाज से कई लोगों के लिए खास बदलाव लेकर आ सकता है। जन्म तारीख से बनने वाला मूलांक आपके आज के दिन के बारे में कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। किसी मूलांक वाले जातक को करियर और धन के मामले में लाभ मिल सकता है, तो किसी के लिए प्रेम और रिश्तों के लिहाज से दिन बेहतर रहने वाला है। वहीं कुछ लोगों को आज फैसले लेते समय सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का अंक ज्योतिष, और देखें आपके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।

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अंक 1

आज मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। वेतन में बढ़ोतरी या आय के नए अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें और अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। निवेश से जुड़ी किसी योजना में शामिल होने का मौका मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और घर में किसी नई चीज की खरीदारी हो सकती है।

शुभ अंक- 12

शुभ रंग- गुलाबी

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अंक 2

आज का दिन कुछ चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन व्यापार में लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कानूनी मामलों में राहत मिलने की संभावना है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए योग और व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें।

शुभ अंक- 35

शुभ रंग- पीला

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अंक 3

आज आय बढ़ाने के लिए नए लोगों से संपर्क और नेटवर्किंग आपके काम आ सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। कारोबारी भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ी योजना तैयार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा और पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।

शुभ अंक- 18

शुभ रंग- सुनहरा

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