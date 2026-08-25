{"_id":"6a8d0cc99fde63fed70d1f6d","slug":"aaj-ka-ank-jyotish-today-numerology-prediction-26-august-2026-aaj-ka-ank-jyotish-in-hindi-2026-08-25","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Ank Jyotish 26 August: मूलांक 4 और 6 वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, निवेश में हो सकता है फायदा","category":{"title":"Numerology","title_hn":"अंक ज्योतिष","slug":"numerology"}}
Ank Jyotish 26 August: मूलांक 4 और 6 वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, निवेश में हो सकता है फायदा
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्वेता सिंह
Updated Tue, 25 Aug 2026 04:03 PM IST
सार
Numerology Prediction Today: 26 अगस्त 2026 का अंक ज्योतिष आपके मूलांक के आधार पर आज के दिन की संभावनाएं बताएगा। जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए करियर, धन, प्रेम और भाग्य के मामले में आज का दिन कैसा रहेगा।
विज्ञापन
1 of 10
26 अगस्त का अंक ज्योतिष
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
Numerology Prediction in Hindi: 26 अगस्त 2026 का दिन अंक ज्योतिष के लिहाज से कई लोगों के लिए खास बदलाव लेकर आ सकता है। जन्म तारीख से बनने वाला मूलांक आपके आज के दिन के बारे में कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। किसी मूलांक वाले जातक को करियर और धन के मामले में लाभ मिल सकता है, तो किसी के लिए प्रेम और रिश्तों के लिहाज से दिन बेहतर रहने वाला है। वहीं कुछ लोगों को आज फैसले लेते समय सावधानी बरतने की जरूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए आज का अंक ज्योतिष, और देखें आपके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।
2 of 10
दैनिक अंक ज्योतिष
- फोटो : amarujala
अंक 1
आज मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रह सकता है। वेतन में बढ़ोतरी या आय के नए अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें और अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। निवेश से जुड़ी किसी योजना में शामिल होने का मौका मिल सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और घर में किसी नई चीज की खरीदारी हो सकती है।
शुभ अंक- 12 शुभ रंग- गुलाबी
3 of 10
दैनिक अंक ज्योतिष
- फोटो : amarujala
अंक 2
आज का दिन कुछ चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन व्यापार में लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। कानूनी मामलों में राहत मिलने की संभावना है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए योग और व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें।
शुभ अंक- 35 शुभ रंग- पीला
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 10
दैनिक अंक ज्योतिष
- फोटो : amarujala
अंक 3
आज आय बढ़ाने के लिए नए लोगों से संपर्क और नेटवर्किंग आपके काम आ सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। कारोबारी भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ी योजना तैयार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा और पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।
शुभ अंक- 18 शुभ रंग- सुनहरा
विज्ञापन
5 of 10
दैनिक अंक ज्योतिष
- फोटो : amarujala
अंक 4
आज भाग्य आपका पूरा साथ दे सकता है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन से अधिकारी या बॉस प्रभावित होंगे और आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। दोस्तों की ओर से निवेश से जुड़ा कोई सुझाव या प्रस्ताव मिल सकता है। हालांकि, अतीत में की गई किसी गलती से सीख लेकर आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा।
शुभ अंक- 21 शुभ रंग- नारंगी
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।